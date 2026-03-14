Encontro de chefs reúne o melhor da cozinha mineira e paraibana

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Com casa cheia e todos curiosos com o encontro da chef mineira Ana Gabi e o chef paraibano Onildo Rocha, na última terça-feira (10/3), no restaurante Trintaeum, o evento foi uma festa gastronômica. Além da delícia do menu elaborado a quatro mãos, a noite foi marcada pela admiração recíproca dos chefs. Ana não escondeu a emoção de receber Onildo, que sempre foi para ela uma grande inspiração. “É de uma alegria enorme. Ele fala de uma linguagem que sempre me despertou muito sobre esse caminho, que é tão verdadeiro para mim também, a gente falar sobre sonhos, de um jeito que seja tão essencial, que não precise ser necessariamente estar fugindo para outros caminhos para fazer valer a própria identidade. Isso sempre me encantou muito, isso me ensinou muito ao longo da minha carreira e da minha trajetória”, disse. “Acima disso tudo, o fato de ele ser a única pessoa no mundo que faz uma comida não mineira que minha mãe gosta. E isso é maravilhoso.”



• TUTU COM OVO

Onildo reconheceu o prazer de estar no Trintaeum, com casa cheia, e afirmou que, desde a primeira vez em que esteve por aqui, encantou-se com o trabalho de Ana. “Aquele tutu com ovo (lombinho, tutu, banana e ovo) é genial”, elogiou, dizendo que não pensou duas vezes em aceitar o convite para cozinhar com ela. “Um prazer ter vocês, que tiveram interesse em vir conhecer esse trabalho”, afirmou.



• SÁBADOS FEMINISTAS

“Democracia, revoluções, gênero: lutas históricas e desafios contemporâneos” é o tema da palestra do projeto Sábados Feministas marcado para o próximo sábado (21/3), na Academia Mineira de Letras. O encontro reúne o cientista político Leonardo Avritzer e a historiadora Stella Ferreira para discutir a relação entre regimes democráticos, processos revolucionários e a conquista de direitos pelas mulheres. O evento, em seu oitavo ano e o quarto na AML, é gratuito e aberto ao público.



• É POP BH

A quinta edição do festival de música pop autoral É Pop BH já está com as inscrições abertas. Em uma primeira fase, 30 candidatos serão selecionados por comissão formada por Rick Alves, diretor artístico do festival; Ricardo Koctus, baixista da banda Pato Fu; e outros dois convidados. A próxima etapa será de apresentações no Espaço Cênico Rick Alves, em formato acústico. De lá, apenas quatro seguirão para a etapa final, em show aberto ao público, dia 24 de setembro, no Cine Theatro Brasil. O É Pop BH soma mais de 2 mil artistas participantes desde sua estreia, segundo os organizadores. Em 2025, chegaram à final o brasiliense Matheus Nogueira, o mineiro Juão Jubá, a capixaba Do Carmo e o fluminense Lucas Pedro, que foi o vencedor. As inscrições podem ser feitas até dia 5 de abril, no site www.epopbh.com.br.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



• AGENDA

Sanducka é o convidado para o segundo show do projeto Quarta Musical, iniciativa mensal que visa a oferecer shows a preços populares. A apresentação está marcada para quarta-feira (25/3), às 19h, no Teatro Feluma.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.