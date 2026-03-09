Alceu Valença festeja seus 80 anos com turnê por 10 cidades brasileiras

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Belo Horizonte está entre as 10 cidades que receberão a turnê comemorativa aos 80 anos de Alceu Valença. Marcado para 20 de junho, no Befly Hall, o show “80 girassóis” será dividido em seis blocos, reunindo 23 canções. O repertório leva o público a uma viagem a partir do sertão, que marcou a infância do cantor, até chegar aos dias atuais desse grande nome da música brasileira. Claro, sem esquecer clássicos como “Espelho cristalino” e “Belle de jour”. O nome da turnê foi inspirado em um dos sucessos de Alceu, a canção “Girassol”.



• HORA DO FORRÓ

Para fãs dos arraiás, a boa-nova. O festival Santo Xote abre em 28 de março, com certa antecedência, a temporada dos arrasta-pés em Belo Horizonte. As atrações serão Falamansa, referência nacional do forró universitário e vencedor do Grammy Latino em 2014, a cantora Mariana Aydar e o trio mineiro Manacá da Serra. Os portões do Befly Hall serão abertos às 19h. O evento terá dois setores: pista front stage, com ingressos entre R$ 70 e R$ 140, e cadeira superior, com valores entre R$ 95 e R$ 190. Entradas já estão disponíveis exclusivamente na

plataforma oficial Sympla.

• SP-BH-SABARÁ

Premiado pela Ibsen Scope Grants, na Noruega, o espetáculo mineiro “Mineral Ibsen” terá duas apresentações, nas próximas terça e quarta-feira (10 e 11/3), no Farofa 2026, evento integrado à programação expandida da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp). Criação dos coletivos Teatro da Fumaça e Sobrilá Cia de Teatro, a montagem foi inspirada em “Um inimigo do povo”, de Henrik Ibsen. A peça, que discute impactos e tensões causados pela mineração em Minas Gerais, já foi apresentada em Belo Horizonte e Sabará.

• UM TEXTO E GRANDES ATRIZES

A montagem de “Três mulheres altas”, clássico de Edward Albee, não é novidade por aqui em BH. Mas sempre há elencos que chamam a atenção. A primeira vez, nos anos 1990, ocorreu no extinto Teatro Alterosa, com um trio espetacular: Marisa Orth, Nathalia Timberg e Beatriz Segall. Trinta anos depois, chegou à cidade nova versão da peça, com Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathalia Dill.

• • •

Depois de passar por 25 cidades e ser assistida por 90 mil pessoas, com indicações aos prêmios Cesgranrio, Bibi Ferreira e Cenym, “Três mulheres altas”, há cinco anos em cartaz, volta a BH. O elenco reúne Ana Rosa, um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira, que atuou em 60 novelas; Helena Ranaldi, que esteve no final de semana em cartaz no Centro Cultural Unimed, com “O retorno”; e Fernanda Nobre, atriz que vem estudando a opressão feminina em seu mestrado na PUC-Rio. A peça ficará em cartaz em 16 e 17 de maio, no Grande Teatro Sesc Palladium. A direção é de Fernando Philbert.

• MACHISMO

O espetáculo reúne três mulheres, em diferentes fases da vida, para uma reflexão sobre juventude, maturidade, velhice e relações femininas. O texto de Edward Albee é atualíssimo ao abordar desejo, poder, machismo e a passagem do tempo.

