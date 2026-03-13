Mostra inédita do mestre Renoir se destaca na agenda cultural de BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Sexta-feira (13/3)

A mostra “Renoir na Casa Fiat de Cultura”, uma beleza, é oportunidade rara de admirar de perto, em BH, um conjunto expressivo de obras do mestre do impressionismo Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). As 11 pinturas e a escultura “Vênus vitoriosa”, pertencentes ao Museu de Arte de São Paulo, pela primeira vez são expostas fora de lá. Sala imersiva foi projetada especialmente para o quadro “Rosa e azul” (1881). O espaço cultural fica na Praça da Liberdade, 10, Funcionários. Com entrada franca, funciona de terça a sexta, das 10h às 21h; sábados e domingos, das 10h às 18h.

O ator e humorista Antonio Tabet traz o policial Peçanha a BH neste fim de semana Gui Machado/divulgação



Sábado (14/3)

Antonio Tabet revive o policial Peçanha, sábado e domingo (15/3), no Cine Brasil (Praça Sete, Centro), em sessões às 21h e 19h30, respectivamente. Fundador do Porta dos Fundos, o humorista levou o personagem para o teatro atendendo a pedidos do público. Ingressos a partir de R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda na plataforma Eventim.



Domingo (15/3)

Ver o Conjunto Arquitetônico da Pampulha de outro ângulo é o grande barato do passeio domingueiro de barco na Lagoa da Pampulha. Horários de saída às 10h, 13h e 15h, no Centro de Atendimento ao Turista Álvaro Hardy Veveco (Av. Otacílio Negrão de Lima, 855, perto da Casa do Baile). Entrada franca, mas ingressos devem ser retirados na plataforma Sympla.

Passeio de barco na lagoa é uma nova maneira de curtir a Pampulha Leandro Couri/EM/D.A Press

Segunda-feira (16/3)

Para quem procura algo realmente novo para uma segunda-feira, que tal a city tour por BH com visitas ao Santuário São Francisco de Assis, Casa JK e Mercado Central? Também estão no roteiro as praças da Liberdade e Raul Soares, Mineirão, Mineirinho, UFMG, Edifício JK, Iate Tênis Clube e Casa de Baile. Os passeios em SUV ou van têm duas saídas, às 8h30 e 13h30, com duração de quatro horas. O ponto de encontro é na Av. Otacílio Negrão de Lima, 3.000, Pampulha. Ingresso: R$ 875 (individual), R$ 470 (duas pessoas), R$ 340 (três pessoas) e R$ 260 (quatro), na plataforma Sympla.



Terça-feira (17/3)

Pai e filho, Mário Sergio e Pedro Cortella dividem o palco do Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785, Centro), às 20h, com as palestras “Grande fúria: reflexão filosófica sobre o fascínio contemporâneo pela novidade e o equívoco recorrente de confundir mudança com melhoria” e “O abismo digital: gerações, tecnologia e o fim do mundo em comum”. A dupla aborda os embates geracionais diante da tecnologia – não como uma questão de idade, mas de repertório e percepção de realidade. Ingressos: R$ 260 (inteira), R$ 130 (meia) e R$ 140 (solidário, com 1kg de alimento não perecível), mais taxas, no site www.almatickets.com.br.

Quarta-feira (18/3)

Quem não viu não deve perder a exposição “Bonecos Giramundo”, no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Pais e filhos vão se emocionar com as criaturas criadas por Álvaro Apocalypse, Terezinha Veloso e Madu. A mostra reúne 600 itens. Em cartaz de terça a sábado, das 9h30 às 21h, e domingo, das 17h às 21h. Entrada franca.

Suzy Brasil é uma das atrações do humorístico 'Gongada drag', quinta-feira (19/3), no Cine Brasil Facebook/reprodução

Quinta-feira (19/3)

O aniversário da drag queen Suzy Brasil será comemorado com “Gongada drag”, às 20h de quinta-feira, no Cine Theatro Brasil(Praça Sete, Centro). Estão confirmadas participações de Samara Rios, Charlotte, Kayete Fernandes, Melina Blley, Nayla Brizard, Victor Martyn e Bruno Mota. Inteira de R$ 70 a R$ 200, com meia-entrada na forma da lei. Vendas on-line na plataforma Eventim.

