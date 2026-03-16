Raimundo Fagner declara seu amor a BH e à cozinha de Dona Lucinha

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Seis meses depois de suas mais recentes apresentações em Belo Horizonte – no Teatro Francisco Nunes e no Palácio das Artes – Fagner retorna à capital mineira para duas apresentações da turnê "Muito amor", sábado (21/3) e domingo (22/3), desta vez no Palácio das Artes. O cantor cearense montou repertório com grandes sucessos e algumas surpresas. Em Belo Horizonte, ele diz, sem revelar nomes, que cantar músicas que tenham a ver com a história e a cidade. A relação de Fagner com BH vem de longa data.

No fim dos anos 1970, ele fez um dos primeiros e mais importantes shows do início da carreira em BH, no palco do Teatro Francisco Nunes, ao lado de Robertinho do Recife. “Por isso, tocar em BH pra mim é sempre muito especial. Um reencontro com o público e com esse lugar tão especial no meu coração”, comenta Fagner, que completa: “De diretórios acadêmicos a todos os palcos possíveis de BH, já estive por aí muitas vezes. Sempre aproveito minha visita para encontrar amigos queridos, provar a tradicional comida mineira da Dona Lucinha. BH mora no meu coração para sempre”.

FEIRA DE GASTRONOMIA



A Escola Americana de Belo Horizonte realiza no sábado (21/3) mais uma edição da Feira Internacional de Artes e Gastronomia. Ponto alto são as barracas com pratos típicos dos Estados Unidos, Brasil, Japão, Emirados Árabes, Espanha, Itália, Argentina, México e Portugal. Com destaques para paella, bolinho de arroz, mac’n cheese, strudel e ceviche. Para entrar no clima, os expositores e convidados poderão ir vestidos com trajes característicos

da sua cultura.

Wagner Moura é o Marlon Brando do Pelourinho, diz Fernanda Torres



FLITI



O carioca Hélio de La Peña está confirmado como um dos convidados da 6ª edição da Feira Literária de Tiradentes (FLITI), de 6 a 10 de maio, na histórica cidade mineira de Tiradentes. Autor, roteirista, ator e palestrante, ele integra a programação com o relançamento do livro "Vai na bola, Glanderson", que inspirou o longa "Correndo atrás". O livro une humor e crítica social ao narrar a história de um jovem talento do futebol brasileiro que precisa enfrentar os desafios e as contradições do

esporte no país.

Bom humor: Lázaro Ramos conta situação curiosa na imigração ao ir para o Oscar



AUTÓGRAFOS



O escritor Fernando Amado Aymoré, que mora há 40 anos na Alemanha, está no Brasil e passa por Belo Horizonte e Juiz de Fora para lançar o romance “A Letra X”, sob o pseudônimo Sofia Filone. Na Livraria Scriptum, na Savassi, a manhã de autógrafos está marcada para sábado (21/3), às 11h30, e, no Café Planet (25/3), às 19h. Rio de Janeiro e São Paulo também estão na agenda de lançamento.

Festival Beagá Psiu Poético traz atrações gratuitas na capital

AFRO

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O pesquisador, professor e dançarino baiano Agnaldo Fonseca vai conduzir a residência artística “Danças de matrizes afro-brasileiras: confluências entre Minas e Bahia”, de 23 a 28 de março na Funarte. A imersão, com 18 horas de atividades, selecionará 20 participantes para um processo de troca de saberes e práticas em dança afro-brasileira, reunindo artistas da Bahia e de Minas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.