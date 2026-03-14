Festival Beagá Psiu Poético traz atrações gratuitas na capital

Uma profusão de poesia, música, literatura, cinema e performances. É o que Belo Horizonte terá a partir da próxima quinta-feira (19/3). A capital mineira receberá a 8ª edição do Festival de Arte Contemporânea Beagá Psiu Poético, que prosseguirá até domingo (22/3), com uma série de atrações culturais em diferentes pontos da cidade, com entrada gratuita.

A programação é inspirada no Festival de Artes Contemporânea Psiu Poético, surgido em Montes Claros, no Norte de Minas, e que, neste ano, comemora 40 anos, se consolidando como mais longínquo evento destinado à poesia no país. “O objetivo do Psiu Poético é a difusão da poesia brasileira, facilitando o contato entre escritores”, afirma o poeta Aroldo Pereira, idealizador e coordenador do festival.

Aroldo integra o Grupo de Literatura e Teatro Transa Poética, que promove o Festival Beagá Psiu Poético, com o apoio de outras associações culturais e dos próprios escritores e artistas. Ele lembra que a atividade na Capital Mineira se insere na “itinerância” do Festival Psiu Poético, que já teve atividades também no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília de Curitiba.

Conforme Aroldo Pereira, o Beagá Psiu contará com cerca de 200 participantes entre poetas, músicos, escritores e cineastas, que vão marcar presença em atividades como saraus, lançamentos de livros, apresentações artísticas, exibição de filmes e documentários, palestras e debates.

A programação começa na quinta-feira (19/3), das 10h às 12h, no Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefef) Campus Nova Suíça, onde haverá lançamento de livro e sarau aberto à participação do público. O espaço fica localizado na Avenida Amazonas, 5.253.

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No mesmo dia, das 19h às 22h, na Biblioteca Publica Estadual Luiz de Bessa, no Espaço Cultural da Praça da Liberdade, acontecerá a abertura oficial do Festival Beagá Psiu Poético. Está prevista homenagem especial Festival de Arte Contemporânea Psiu Poético de Montes Claros: poesia e resistência. A cerimônia terá a participação dos poetas do Grupo Transa Poeta, que foram idealizadores e pioneiros do Psiu Poético na cidade polo do Norte de Minas: Aroldo Pereira, Mirna Mendes, Renilson Durães e Helena Aphonso.

Na sexta-feira (20/3), a programação começa às 10h, com um sarau poético e musical no Restaurante Popular da Câmara Municipal de Belo Horizonte, na Avenida dos Andradas, 3.100. O evento terá apresentações de Antônio Galvão, Weider Alef G. Cardoso, Mara Parrela, Jerusa Furbino, entre outros artistas. Também será lançado o livro “Momentos de uma vida”, de Luísa Pacheco Herzenerg Gonçalves.

Entre as 13h e 16h, o festival terá continuidade no Centro de Convivência Nise da Silveira, no Bairro Santa Amélia, onde o público poderá acompanhar performances poéticas e musicais, além de um varal de poesias e lançamentos literários.

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A partir das 19h, o Festival Beagá Psiu Poético terá atividades na Casa do Jornalista (Avenida Álvares Cabral, 400, Centro). Além de performances, acontecerá o lançamento do livro “Um furacão em Lisboa”, do poeta e jornalista Wagner Merije, brasileiro (nascido em Belém) radicado em Lisboa, que presta uma homenagem à cantora Madonna em sua nova obra.

No sábado (21/3), Dia Mundial da Poesia criado pela UNESCO, o festival terá uma extensa programação, que transcorrerá no Mercado Novo (das 10h às 13h), no Edifício Maletta (a partir das 14h) e na Casa Socialista, no Bairro Santa Tereza, a partir das 18h.

No domingo (22/3), das 14h às 18h, a Casa da Floresta (também chamada de “Casa da Poesia”), no Bairro Floresta, sediará várias atividades, incluindo lançamentos de livros, shows, performances e sarau, com microfone aberto.

A programação da 8ª edição do Festival Beagá Psiu Poético será encerrada no Cine Santa Tereza (Bairro Santa Tereza), a partir das 19h, com exibição de filmes e debates. Haverá as exibições do filme (curta) “Uma grande Joana”, de Lara Firmino; e dos documentários “Luz a quem produz, Vera Veríssimo” (de Nilde Fer), “Em nome da Terra” (Elza Cohen) e “Hasta Siempre”, Pepe Mujica (Thiago Prado).

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Serviço:

8° Festival de Arte Contemporânea Beagá Psiu Poético – programaçao completa:

Quinta-feira (19/3)

- Das 10h às 12h - CEFET - Av. Amazonas, 5.253, Mini auditório 1, Campus Nova Suíça:

- Sarau de Poesia, microfone aberto

- Lançamentos de livro:

“A caneta e o tinteiro”, de Claudio Costa Val

“O Corpo do voo”, de Mariana Santos

“Espelhos de cego” e “Versos voam nas asas do pensamento”, poemas, de Jose Hilton Rosa

- Leitura de poemas:

Neusa Souza, do livro “Poesias da Alma”, de Antônio Galvão

- 19h – Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa – Praça da Liberdade: homenagem aos 40 Anos do Festival de Arte Contemporânea Psiu Poético de Montes Claros – poesia e resistência, com o poeta Aroldo Pereira, Renilson Durães, Helena Aphonso e Mirna Mendes - Grupo Transa Poética e convidados.

- Exposição de publicações do Psiu Poético

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Sexta-feira (20/3):

- 10h30 às 13h – Restaurante Popular – Câmara Municipal:

- Intervenções Poéticas + Sarau + Música + Microfone Aberto

- Sarau Poético Musical: Poeta Antônio Galvão, pandeiro; Weider Alef G. Cardoso, voz e violão; Eugênio Pacelli, cavaquinho

- Leitura Poética com Jerusa Furbino e Mara Parrela

- Lançamento de Livro:

- “Momentos de uma Vida”, de Luísa Pacheco Herzenberg Gonçalves

- Das 13h às 16h – Centro de Convivência Nise da Silveira – Bairro Santa Amélia

- Apresentação musical:

- Grupo Metamorfose com Cineteatrobordado e Palhaçaria

- Sarau poético, com microfone aberto

- Varal de poesia, filmes, chá da Nise

- Lançamento de livros:

- “Eu e a Rua”, de Sérgio Mota

- Show Musical:

- Dú Coelho, voz e violão

- Performance artística:

- Deomídio Macedo: Exibição de documentário; apresentação musical (Clarineta), poemas e vídeo-poema

- Performance Sonora e Poética:

- Fernando Costa (Fê Costa)

- TChelo d'Barros

- Exibição de vídeoarte: “Sublime semblante”

Nélio Torres, “Fábrica braço de prata, Lisboa, Portugal. No vão da eternidade”

- 19h – Casa do Jornalista – Avenida Álvares Cabral, 400:

- Palestra:

- 40 anos de Psiu Poético: Poesia e Resistência com Aroldo Pereira e Convidados. Sarau poético musical.

- Performance:

- João Aroldo Pereira: “Não se enlouqueça à toa, já somos muito loucos”.

- Lançamento de livros

- “Poesia de encantamento e contrastes”, performance cantada a capela por Monsierrá Batista

- “Um furacão em Lisboa”, de Wagner Merije

- Performance:

- Música, dança e teatro: Paulo Martin e Cristiane Migon

- Exposição:

Tchello d'Barros: Poesia visual - Litterae

Sábado (21/3):

- Das 10h às 13h - Mercado Novo:

- Sarau poético, microfone aberto

- Lançamento de livros:

- “Ecos do coração”, José Antônio

- “Escritos do asfalto”, Samuel Rodrigues

- “Dentro o olhar”, Pedro Lopes

- "Que será,será" ,Thiago Prado

- “Poesia por 01 triz”: Rômulo Garcias, Rogério Salgado, Carla Andrade, Rodrigo Leste e Amanna Brito

- Performance Poética:

- Agda Alves e Arautos da Poesia, de Sabará/MG

- 14 h – Edifício Maletta :

- Exibição de filmes/curtas/música, microfone aberto, Sarau Poético/ performances.

- Exibição de Vídeos/Curtas:

- “Paulo Leão, um poeta beat ”, Curta de Túlio Traváglia

- “O fim do inferno”, de Rui Montese

- Performance Poética e Musical:

- “Entre Luas e Marés”, Brenda Marques e Élcio Lucas

- Poesia por 01 triz: Virgilene Araújo, Mara Parrela, Roni Coelho, Cesco Napoli

- Show Musical:

Alberto Buchexa e Grupo Flor do Cerrado

- Microfone aberto

- Lançamento de livros e performance:

“Tarja Preta” e “Cadê tia Sueli?” (Infantil), de Bruno Santos (Black), performance poética cantada

- 18 h – Casa Socialista – Rua a Amianto, 30, Bairro Santa Tereza.

- Lançamento de livros, sarau poético, música, microfone aberto

- Perfomance:

João Diniz, Rodrigo Leste e Coletivo Pterodata

- Show Musical:

Francis Costa Caya: Música Barulho – Música, Poesia - Banda MPB

Banda Cidadão Alienígena - Rock Psicodélico, música autoral e performance poética teatral.

- Lançamento de Livros e Breves Leituras:

“Passe pela catraca”- Jairo Fará

“Nós da poesia” vol.9 e “Cantalice e a cidade das laranjeiras”, de Brenda Marques, leituras com Brenda Marques

Sarau Poético musical com Ênio Poeta e Roni Coelho.

Domingo (22/3):

- Das 14h às 18h - Casa da Floresta – Rua Silva Ortiz, 78, Bairro Floresta

- Lançamento de livros, sarau musical, performance poética

- Performance:

Vozes Libertas em Movimento, AJEB/MG

- Lançamento de livros:

“Mães boas não vão pro céu”, de Jerusa Furbino com leitura performática da própria autora

“Escritas para amanhecer”, de Helena Aphonso, com leitura dramática da própria autora

- Show Musical:

Alberto Buchexa e Grupo Flor do Cerrado

Víctor Mantovani e Sérgio Geléia

Sarau Poético musical com Ênio Poeta, Roni Coelho, José Edward Lima;

Osmir Camilo Gomes e Grupo Lesma.

- Das 19h às 21h - Cine Santa Tereza, Rua Estrela do Sul, 89, Bairro Santa Tereza:

- Exibição de filmes:

“Luz a quem produz, Vera Veríssimo" - documentário - cineasta Nilde Fer – 15 min

“Uma grande Joana”, curta metragem - cineasta Lara Firmino – 15 min

“Em nome da Terra”, documentário - cineasta e fotógrafa Elza Cohen - 40 min

“Hasta Siempre”, Pepe Mujica, documentário - cineasta Thiago Prado- 20 min

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