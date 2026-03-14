Framboesa de Ouro 2026: Saiba quais foram os piores filmes do ano

O remake de "Guerra dos mundos" foi agraciado com cinco estatuetas do Framboesa de Ouro 2026, prêmio que elege os piores filmes do ano. O longa foi o grande protagonista da premiação e levou as estatuetas de pior filme, pior roteiro, pior remake, pior diretor, para Rich Lee, além de pior ator para Ice Cube.

O prêmio de pior atriz coadjuvante foi para Scarlet Rose Stallone, filha do astro de "Rocky". A brasileira Isis Valverde estava entre os indicados na categoria, pelo trabalho no filme "Código alarum", no Framboesa de Ouro.

Outro destaque foram os sete anões de computação gráfica de "Branca de Neve", que ganharam, juntos, o prêmio de pior ator coadjuvante, superando Sylvester Stallone, por "Código alarum". Os anões artificiais também ganharam o prêmio de pior combinação em cena.

O prêmio de pior atriz foi para a comediante australiana Rebel Wilson, por "Duro de casar".

Criado em 1981, o Framboesa de Ouro, ou Razzie, reúne mais de mil votantes de países diferentes e anuncia seus resultados um dia antes do Oscar, funcionando como uma sátira da temporada de premiações de Hollywood.

Confira a lista completa de vencedores e indicados:

PIOR FILME

"Estado elétrico"

"Hurry up tomorrow: Além dos holofotes"

"Branca de Neve"

"Star Trek: Seção 31"

"Guerra dos mundos"

PIOR ATOR

Dave Bautista, por "Nas terras perdidas"

Ice Cube, por "Guerra dos mundos"

Scott Eastwood, por "Código alarum"

Jared Leto, por "Tron: Ares"

Abel "The Weeknd" Tesfaye, por "Hurry up tomorrow: Além dos holofotes"

PIOR ATRIZ

Ariana DeBose, por "Amor bandido"

Milla Jovovich, por "Nas terras perdidas"

Natalie Portman, por "Fonte da Juventude"

Rebel Wilson , por "Duro de casar"

Michelle Yeoh, por "Star Trek: Seção 31"

PIOR REMAKE, CÓPIA DESCARADA OU SEQUÊNCIA

"Eu sei o que vocês fizeram no verão passado"

"Five nights at Freddy's 2"

"Os Smurfs"

"Branca de Neve"

"Guerra dos mundos"

PIOR ATRIZ COADJUVANTE

Anna Chlumsky, por "Duro de casar"

Ema Horvath, por "Os estranhos: Capítulo 2"

Scarlet Rose Stallone, por "Terra de pistoleiros"

Kacey Rohl, por "Star Trek: Seção 31"

Isis Valverde, por "Código alarum"

PIOR ATOR COADJUVANTE

Todos os sete anões artificiais, por "Branca de Neve"

Nicolas Cage, por "Terra de pistoleiros"

Stephen Dorff, por "Duro de casar"

Greg Kinnear, por "Off the grid"

Sylvester Stallone, por "Código alarum"

PIOR COMBINAÇÃO EM CENA

Todos os sete anões artificiais, em "Branca de Neve"

James Corden & Rihanna, em "Os Smurfs"

Ice Cube e sua câmera do Zoom, em "Guerra dos mundos"

Robert De Niro e Robert De Niro (como Frank e Vito), em "The alto knights: Máfia e poder"

The Weeknd e seu ego colossal, em "Hurry up tomorrow: Além dos holofotes"



PIOR DIRETOR

Rich Lee, por "Guerra dos mundos"

Olatunde Osunsanmi, por "Star Trek: Seção 31"

Joe e Anthony Russo, por "Estado elétrico"

Trey Edward Shults, por "Hurry up tomorrow: Além dos holofotes"

Marc Webb, por "Branca de Neve"



PIOR ROTEIRO

"Estado elétrico". Roteiro de Christopher Markus e Stephen McFeely. Adaptado do romance ilustrado de Simon Stålenhag

"Hurry up tomorrow: Além dos Holofotes". Roteiro: Trey Edward Shults, Abel Tesfaye e Reza Fahim

"Branca de Neve". Roteiro: Erin Cressida Wilson e muitos outros roteiristas numerosos demais para mencionar. Baseado no conto de fadas original dos Irmãos Grimm

"Star Trek: Seção 31". Roteiro: Craig Sweeny, com conceito original da história desenvolvido por Bo Yeon Kim e Erika Lippoldt

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"Guerra dos mundos". História e roteiro: Kenny Golde; roteiro adicional de Marc Hyman, adaptando (ou destruindo) o romance clássico de H. G. Wells