Palácio das Artes ganha 'bolinho' em celebração aos 55 anos

A artista visual Raquel Bolinho pintou um de seus tradicionais cupcakes na parede dos jardins internos do Palácio das Artes, no Centro de BH, na manhã deste sábado (14/3). A ação faz parte da série de atividades em comemoração aos 55 anos do complexo cultural da capital mineira.

Até outubro, Raquel pintará mais sete bolinhos no local.

Formada em letras pela UFMG, Raquel começou a fazer grafites em formato de bolinhos em 2009. Eles estão espalhados por Belo Horizonte, Itabira e São Paulo.

O catálogo que a artista mantinha em seu site até 2023 listava, na época, cerca 300 pinturas espalhadas em edifícios, viadutos e muros.

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As comemorações dos 55 anos do Palácio das Artes seguirão ao longo do ano, com o lançamento de um canal no YouTube, montagens de óperas – dentre elas, a inédita "Chica” –, publicações de livros dedicados à história do complexo e homenagens aos 50 anos da morte de Juscelino Kubitschek, figura fundamental na criação do Palácio das Artes.