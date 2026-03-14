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Palácio das Artes ganha 'bolinho' em celebração aos 55 anos

Ação integra comemoração de 55 anos do complexo cultural; até outubro, a artista pintará mais sete espaços do Palácio das Artes

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Repórter
14/03/2026 14:29 - atualizado em 14/03/2026 14:30

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Mulher com blusa preta pintando um bolo em uma parede
Raquel Bolinho conta com centenas de obras espalhadas por edifícios, viadutos e muros de Belo Horizonte, Itabira e São Paulo crédito: Alexandre Guzanshe/E.M./D.A. Press

A artista visual Raquel Bolinho pintou um de seus tradicionais cupcakes na parede dos jardins internos do Palácio das Artes, no Centro de BH, na manhã deste sábado (14/3). A ação faz parte da série de atividades em comemoração aos 55 anos do complexo cultural da capital mineira.

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Até outubro, Raquel pintará mais sete bolinhos no local. 

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Formada em letras pela UFMG, Raquel começou a fazer grafites em formato de bolinhos em 2009. Eles  estão espalhados por Belo Horizonte, Itabira e São Paulo.

O catálogo que a artista mantinha em seu site até 2023 listava, na época, cerca 300 pinturas espalhadas em edifícios, viadutos e muros.

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As comemorações dos 55 anos do Palácio das Artes seguirão ao longo do ano, com o lançamento de um canal no YouTube, montagens de óperas – dentre elas, a inédita "Chica” –, publicações de livros dedicados à história do complexo e homenagens aos 50 anos da morte de Juscelino Kubitschek, figura fundamental na criação do Palácio das Artes.

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