O lugar onde Minas aprendeu a se reconhecer

LEÔNIDAS OLIVEIRA - Ex-secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais

Em 14 de março de 1971, Belo Horizonte não inaugurou apenas um teatro. Inaugurou uma escala nova para si mesma. O Palácio das Artes ainda não estava inteiro – a Grande Galeria havia sido aberta meses antes, e outras partes do complexo seriam concluídas com o tempo –, mas o seu coração se abria naquela noite com O Messias, de Händel, sob a regência de Isaac Karabtchevsky. A cidade entrava, enfim, numa casa que aprenderia a dizer, em voz pública, aquilo que Minas sempre soube em voz baixa: que cultura não é ornamento da vida; é uma de suas formas mais altas de organização.

Aquela data não é apenas aniversário. É marco civilizatório. Desde então, cada vez que suas cortinas se abrem, não é só um espetáculo que começa – é a cidade que se eleva por algumas horas acima de si mesma.



Eu tinha 20 anos quando vi, pela primeira vez, as cortinas vermelhas do Grande Teatro se abrirem. Não sobem: se abrem. E quando se abrem, o mundo se abre. Antes do primeiro som, há um silêncio exato, quase físico, como se Belo Horizonte prendesse a respiração. Ali aprendi algo que só um teatro ensina: o mundo pode e precisa ser escutado – e, ao escutá-lo, a gente se escuta.



Essa é a força do Palácio: traz o mundo e, ao mesmo tempo, devolve cada um a si mesmo. Internacionaliza a cidade sem que ela perca o próprio chão. Não é apenas um equipamento cultural. É um instrumento de autoconhecimento coletivo.



Minas sempre soube que o essencial não se grita. É feita de camadas: do barroco ao modernismo, do sertão ao parque, da cozinha ao concerto. O Palácio das Artes é a síntese urbana dessa condição mineira. Abriga o erudito sem expulsar o popular. Sustenta rigor sem virar exclusão. Protege a complexidade sem humilhar o simples. Nos corredores, nas galerias, no cinema, aprende-se uma ética silenciosa do olhar: demorar, ouvir, prestar atenção.



Ele não foi desenhado para intimidar; foi desenhado para permitir. Sua fachada não impõe distância. É de escala humana. Um palácio com cara de rua. A rua entra nele e ele se derrama na rua. Moradores de rua atravessam suas portas; gente de toda origem circula; não há medo como regra, há convivência possível. Ele subverte o rito clássico dos grandes teatros: não começa com monumentalidade intimidatória, mas com acolhimento. À medida que se entra, o edifício cresce por etapas até o ponto culminante – o Grande Teatro. Há uma hierarquia tectônica que funciona como rito de passagem. O visitante é formado enquanto caminha. O Palácio não exige credencial cultural; ele inicia.



E existe um outro Palácio, quase secreto: o bastidor. O maior elevador que já vi na vida é o elevador de carga que ergue a orquestra – como se a música, antes de soar, precisasse subir fisicamente, com peso, máquina e engenharia. E há uma cena decisiva: no corredor do trabalho, uma porta pequena, comum, abre-se e revela o Grande Teatro inteiro – imenso, silencioso – como um mundo escondido atrás de um gesto cotidiano.



Os escritórios e salas internas não têm a beleza do foyer nem o esplendor do palco. Entram-se pelos fundos. É como se a casa precisasse esconder o ofício para entregar o encantamento. Quem sustenta o Palácio trabalha fora da luz para que a luz exista. O invisível sustenta o visível. A beleza nasce do trabalho.



Talvez por isso sua própria forma seja tão mineira: não é gesto único, é obra de tempo. Camadas, interrupções, retomadas. A confusão de temporalidades acabou produzindo porosidade humana. O que poderia ter sido acaso tornou-se destino: a forma mineira de o tempo trabalhar a favor do vínculo.



Há noites que revelam tudo. Em 2014, Hamlet, do Berliner Ensemble, no FIT, foi uma dessas noites. Belo Horizonte em estado de mundo. O Palácio traduz a cidade para o mundo e o mundo para a cidade sem que o encontro vire cópia. Ele é tradutor – e tradutor fiel.



Num tempo de hiperconexão e empobrecimento do encontro, um teatro é resistência filosófica. Obriga a chegar, sentar, escutar, compartilhar silêncio com desconhecidos. Isso produz atenção. E atenção produz pertencimento. Uma cidade que se reconhece em seus lugares comuns não se entrega facilmente à indiferença.

Desde 14 de março de 1971, o Palácio das Artes vem produzindo isto: formação, escala, convivência, serenidade pública. Há casas que abrigam espetáculos. E há casas que sustentam uma civilização. O Palácio das Artes pertence à segunda categoria.