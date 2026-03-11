Revival do The Police reúne gerações no Palácio das Artes

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O trio formado por João Barone (Paralamas do Sucesso), Rodrigo Santos (ex-Barão Vermelho) e o inglês Andy Summers, guitarrista da saudosa The Police, já estava na segunda e última música do bis, quando o garotinho de 4 anos chegou bem perto do palco. Segurava um papel branco com o pedido direcionado ao baterista: “João, sou seu fã. Gostaria de uma foto e umas baquetas! Abs, Pedrinho”. Ao lado do pai, Leo Chaves, ele tentava chamar a atenção de Barone, que realizou o sonho do menino.

O show de domingo (8/3), no Palácio das Artes, marcou o 10º aniversário do trio que faz turnês lembrando sucessos do Police. Na plateia, havia de tudo: de senhores à rapaziada entusiasmada, com letras de todas as canções na ponta da língua. Durante quase 90 minutos, a moçada cantou 14 músicas, duas delas (“Next to you” e “Every little thing she does is magic”) no bis. Na lateral esquerda do palco, a turma mais animada transformou o pequeno espaço em pista de dança e se jogou. Summers, simpático, foi o único que trocou poucas palavras com a plateia.

Pedro Chaves, de 4 anos, ficou pertinho do palco e levou cartaz para pedir as baquetas do ídolo João Barone Helvécio Carlos/EM/D.A Press

Depois do bis, o baterista João Barone deu as baquetas do show em BH para o fã Pedrinho Helvécio Carlos/EM/D.A Press

O Nino Cucina traz duas novidades para o público. A casa entrou na temporada de jazz, todas as quintas-feiras, das 19h às 22h, com o saxofonista Ed Saxx. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o restaurante lançou o drinque Dolce Fiore, criado pela chef de bar Fernanda Gomes. A bebida combina Chandon Passion com notas de framboesa e fica disponível por 30 dias. Custa R$40, com metade das vendas destinada ao Protea, organização que viabiliza tratamento de câncer de mama para pacientes em situação de vulnerabilidade.

Marcada para 15 de agosto a 27 de setembro, a Casa Cor volta pelo segundo ano consecutivo ao prédio da PUC Minas Lourdes, no Circuito Liberdade. Nesta edição, o tema “Mente e coração” propõe reflexões sobre o papel da casa como espaço de equilíbrio, acolhimento e bem-estar.

O fotógrafo e ambientalista Mario Barila, fundador do projeto Água Vida, está em Tiradentes, onde participa do Festival de Fotografia, que começa hoje (11/3) e segue até domingo (15/3). Barila tem agenda voltada para ações socioambientais e educativas.

