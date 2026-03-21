Artista mineiro expõe no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

“Profanações”, videoinstalação do mineiro Pablo Lobato, pode ser visitada até 24 de maio, no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo. A obra reúne três filmes do artista realizados entre 2011 e 2015 – “Bronze revirado”, “Folia” e “Corda” – apresentados em conjunto como uma única obra. Natural de Bom Despacho, o artista vive e trabalha em Nova Lima.

Graduado pela Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, especializou-se em cinema (PUC Minas/UFMG) e estudou fotografia na Escola Guignard – UEMG. Foi um dos criadores da Teia – Centro de Pesquisa Audiovisual, em Belo Horizonte. A exposição está sendo realizada paralelamente às mostras “Existe uma vida inteira que tu não conhece”, do artista carioca Allan Weber, e “Etcétera”, que revisita os 50 anos de carreira do arquiteto Isay Weinfeld.



• VIDEO

Em “Bronze revirado” (2011), o artista apresenta a imagem vertical do campanário de uma igreja barroca em São João del-Rei e do sino ali abrigado. Em “Folia” (2012/2015), Pablo Lobato registra e edita cenas da Folia de Reis em Bom Despacho, sua terra natal. “Corda” (2014) foi filmado em Belém, no Pará, durante uma das maiores festas religiosas do Brasil: o Círio de Nazaré.

O nome do trabalho remete à extensa corda de sisal – aproximadamente 800 metros – estendida em forma de rosário ao longo da procissão liderada pela berlinda que conduz a imagem de Nossa Senhora.



• MÚSICA

Tom Nascimento marcou para 5 de abril, no Sesc Palladium, o show comemorativo às bodas de prata. No espetáculo “Reticências... 25 anos”, influências da música negra e latino-americana, reunindo ritmos como funk 70, soul, rap, blues, reggae, congado, samba, batuques afro-brasileiros e sonoridades latino-africanas. No palco, Tom terá como convidados especiais Dokttor Bhu, Shabê Furtado, Nito Landau e Mamour Ba.

A direção musical é de Sérgio Pererê, e a direção artística, de Daiane Fiuza.



• DANÇA

O projeto “Que se dance”, idealizado por Ygor Gohan e Samuel Carvalho, vai ocupar diferentes espaços culturais da cidade com oficinas, rodas de conversa e uma residência artística em videodança, a partir de 26 de março. As oficinas têm inscrições gratuitas por meio de formulário on-line disponível no Instagram da Que se Dance. As rodas de conversa são abertas ao público e não

exigem inscrição prévia.



• GASTRONOMIA

A Plataforma Fartura foi responsável pela curadoria gastronômica da Casa Minas, no SXSW 2026, em Austin (Texas, EUA), um dos maiores eventos globais de inovação, que terminou na última segunda-feira (16/3). O charme das manhãs de quem frequentou o evento ficou por conta dos “morning coffees” comandados pelas chefs Maria Clara Magalhães e Carol Fadel.

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Foram servidos pães de queijo, broas de fubá, rosquinhas, bolos caseiros, mingau de milho verde, empadão e pernil assado, além de biscoitos e doces típicos. Ao longo dos três dias de evento, a operação do Fartura ultrapassou 3 mil porções de receitas mineiras, com forte adesão do público estrangeiro às quitandas e sabores afetivos de Minas Gerais.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.