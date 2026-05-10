Ciclista morre em prova de percurso extremo e causa intriga organização

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A ciclista Eliana Tamietti, de 48 anos, morreu na madrugada de sábado (9/5) durante uma prova de ultradistância na região de Piranguçu (MG), na Região Sul.

A BikingMan Brasil, organizadora da prova, afirmou em nota que não há informações conclusivas sobre as circunstâncias da morte. "Apesar do rápido atendimento e de todos os esforços das equipes de resgate, ciclistas e suporte presentes no evento, Eliana não resistiu", disse a empresa.

A prova tinha partida e chegada em São José dos Campos (SP), com um trajeto de 555 quilômetros e 9.000 metros de altimetria, que passava pelos estados de São Paulo e Minas Gerais e podia ser completada em até 55 horas.

Pelo monitoramento da competição, Eliana passou pelo ponto mais alto do percurso, a 1.812 metros de altitude, e o último registro dela aponta que ela havia percorrido 240 quilômetros da prova.

A organizadora afirmou que a competição seguiu após a morte da atleta, em decisão tomada em conjunto com a família dela.

A atleta já havia participado das provas da BikingMan em 2024 e 2025 e era bicampeã do circuito Caminhos de Rosa, que percorre 300 quilômetros no Espírito Santo.

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A Polícia Civil de Minas Gerais afirmou que deslocou a perícia para o local e encaminhou o corpo de Eliana para o Posto Médico-Legal (PML) para exames de necropsia. As circunstâncias da morte são apuradas pela corporação.