Fim de semana de fogo: incêndios em casas mobilizam bombeiros em MG

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Militares do Corpo de Bombeiros combateram incêndios em residências nesse sábado (9/5), em diferentes regiões de Minas Gerais. Pela manhã, uma casa em Lagoa Dourada, no Campo das Vertentes, foi atingida pelas chamas. Quatro dos sete cômodos ficaram destruídos, com perda de toda a mobília e desabamento do telhado.

Com o uso de mangueiras de combate a incêndio e equipamentos de proteção respiratória, a equipe conseguiu controlar o fogo e fazer o rescaldo. Segundo a corporação, ninguém ficou ferido.

De acordo com o sargento Ávila, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, o deslocamento até o imóvel dificultou a resposta imediata. “O local fica a cerca de 40 quilômetros da nossa unidade. Nós nos deslocamos o mais rápido possível, mas, quando chegamos, a casa já estava totalmente tomada pelas chamas”, afirmou.

Ainda segundo os bombeiros, a Defesa Civil esteve no local para avaliar as condições estruturais do imóvel. Sobre as causas do incêndio, o sargento informou que há suspeita de crime. “Há suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso. A Polícia Militar foi acionada para realizar averiguações sobre essa situação”, disse.

Já na noite de sábado, militares do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militar de Boa Esperança, no sul de Minas, atuaram em outro incêndio em uma residência na rua Oscar Alemão. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram chamas concentradas nos fundos do imóvel, com risco de propagação para toda a casa e para imóveis vizinhos.

Diante da situação, a equipe desligou a energia elétrica do imóvel e retirou, com segurança, os botijões de gás que estavam no local, eliminando o risco de explosão. Na sequência, os militares iniciaram o combate direto às chamas e conseguiram conter o incêndio no cômodo de origem, impedindo que o fogo se espalhasse para os demais ambientes da residência e para imóveis próximos.

Durante a ocorrência, uma vítima com queimaduras leves e chamuscamento foi atendida e encaminhada por uma equipe do Samu. Outra moradora conseguiu deixar o imóvel sem ferimentos.

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O Corpo de Bombeiros reforça a importância dos cuidados no manuseio de equipamentos improvisados com gás liquefeito de petróleo (GLP), devido aos riscos de incêndios e explosões em ambientes fechados. Em caso de emergência, a orientação é acionar a corporação pelo telefone 193.