Presídios da Grande BH registram duas mortes de detentos em 24h
Óbitos foram registrados no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, e no Ceresp de Betim. Procedimentos internos apuram os casos
compartilheSIGA
Em 24 horas, presídios da Região Metropolitana de Belo Horizonte registraram duas mortes de detentos. A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), neste domingo (10/5).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Conforme a pasta, a primeira morte ocorreu na sexta-feira (8/5), no Presídio Inspetor José Matinho Drumond, em Ribeirão das Neves. Policiais penais foram acionados por colegas de cela de Jordan Barbosa dos Santos, de 32 anos, alegando que o preso estava passando mal.
Ele foi retirado do local para atendimento pela equipe de saúde da unidade, já sem os sinais vitais. O Samu foi acionado e os profissionais constataram a morte no local. Jordan havia sido admitido na unidade no dia 24 de setembro de 2023 e possuía passagens pelo sistema prisional desde novembro de 2016.
Leia Mais
A direção do presídio instaurou um procedimento interno para apurar os fatos. Os detentos que dividiam a cela com a vítima serão ouvidos pelo Conselho Disciplinar do presídio. As investigações estão a cargo da Polícia Civil.
Já na manhã do sábado (9/5), durante procedimentos de rotina do Ceresp Betim, os agentes encontraram Joab Joaquim de Oliveira, de 45, desacordado em sua cela, e já sem os sinais vitais. O Samu compareceu na unidade e confirmou a morte, por infarto fulminante. O homem estava preso desde 23 de abril deste ano e não tinha histórico anterior.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Outro procedimento interno foi instaurado para investigação e os colegas de cela também irão prestar depoimentos no Conselho Disciplinar do presídio.