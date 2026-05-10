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REGIÃO METROPOLITANA

Presídios da Grande BH registram duas mortes de detentos em 24h

Óbitos foram registrados no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, e no Ceresp de Betim. Procedimentos internos apuram os casos

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
10/05/2026 12:57

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Na foto, o presídio Inspetor José Martinho Drumond
Uma das mortes foi registrada no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves crédito: Euller Júnior/EM/D. A. Press

Em 24 horas, presídios da Região Metropolitana de Belo Horizonte registraram duas mortes de detentos. A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), neste domingo (10/5).

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Conforme a pasta, a primeira morte ocorreu na sexta-feira (8/5), no Presídio Inspetor José Matinho Drumond, em Ribeirão das Neves. Policiais penais foram acionados por colegas de cela de Jordan Barbosa dos Santos, de 32 anos, alegando que o preso estava passando mal.

Ele foi retirado do local para atendimento pela equipe de saúde da unidade, já sem os sinais vitais. O Samu foi acionado e os profissionais constataram a morte no local. Jordan havia sido admitido na unidade no dia 24 de setembro de 2023 e possuía passagens pelo sistema prisional desde novembro de 2016.

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A direção do presídio instaurou um procedimento interno para apurar os fatos. Os detentos que dividiam a cela com a vítima serão ouvidos pelo Conselho Disciplinar do presídio. As investigações estão a cargo da Polícia Civil.

Já na manhã do sábado (9/5), durante procedimentos de rotina do Ceresp Betim, os agentes encontraram Joab Joaquim de Oliveira, de 45, desacordado em sua cela, e já sem os sinais vitais. O Samu compareceu na unidade e confirmou a morte, por infarto fulminante. O homem estava preso desde 23 de abril deste ano e não tinha histórico anterior.

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Outro procedimento interno foi instaurado para investigação e os colegas de cela também irão prestar depoimentos no Conselho Disciplinar do presídio.

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