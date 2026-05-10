Presídios da Grande BH registram duas mortes de detentos em 24h

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Em 24 horas, presídios da Região Metropolitana de Belo Horizonte registraram duas mortes de detentos. A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), neste domingo (10/5).

Conforme a pasta, a primeira morte ocorreu na sexta-feira (8/5), no Presídio Inspetor José Matinho Drumond, em Ribeirão das Neves. Policiais penais foram acionados por colegas de cela de Jordan Barbosa dos Santos, de 32 anos, alegando que o preso estava passando mal.

Ele foi retirado do local para atendimento pela equipe de saúde da unidade, já sem os sinais vitais. O Samu foi acionado e os profissionais constataram a morte no local. Jordan havia sido admitido na unidade no dia 24 de setembro de 2023 e possuía passagens pelo sistema prisional desde novembro de 2016.

A direção do presídio instaurou um procedimento interno para apurar os fatos. Os detentos que dividiam a cela com a vítima serão ouvidos pelo Conselho Disciplinar do presídio. As investigações estão a cargo da Polícia Civil.

Já na manhã do sábado (9/5), durante procedimentos de rotina do Ceresp Betim, os agentes encontraram Joab Joaquim de Oliveira, de 45, desacordado em sua cela, e já sem os sinais vitais. O Samu compareceu na unidade e confirmou a morte, por infarto fulminante. O homem estava preso desde 23 de abril deste ano e não tinha histórico anterior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outro procedimento interno foi instaurado para investigação e os colegas de cela também irão prestar depoimentos no Conselho Disciplinar do presídio.