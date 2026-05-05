Detento é encontrado morto em cela de presídio em Minas

Um detento do sistema prisional de Minas Gerais foi encontrado morto em uma das celas do Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Paranaíba, na Região do Alto Paranaíba, na manhã desta terça-feira (5/5). O óbito de Luiz Otávio Gomes de Almeida, de 25 anos, foi confirmado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

De acordo com informações da Sejusp, policiais penais da unidade prisional foram acionados pelos próprios detentos, por volta das 6h desta terça-feira. Ao chegarem à cela onde eram chamados, encontraram Luiz Otávio já sem sinais vitais, com o pescoço envolto por uma corda artesanal, que estava amarrada à ventana da cela.

Ainda segundo a Sejusp, a vítima estava sob custódia do Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo desde o dia 19 de dezembro de 2025. Ele possuía passagens pelo sistema prisional desde 2019, mas o histórico criminal não foi informado.

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A Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada para a realização dos procedimentos de perícia técnica e abrirá uma investigação criminal sobre o caso. A Sejusp informou que a direção da unidade prisional também apurará administrativamente a morte do detento, por meio de procedimento interno.