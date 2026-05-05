Operação mira facção que movimentou R$ 500 milhões

Uma operação conjunta das forças de segurança foi realizada nesta terça-feira (5/5), para aprofundar investigações relacionadas a uma organização criminosa atuante no Ceará e em Minas Gerais. O trabalho contou com apoio de 108 policiais federais e civis, distribuídos em 27 equipes operacionais.

Batizada de Operação Consorte, a ação ocorre em municípios cearenses e em Belo Horizonte, com o cumprimento de mandados judiciais e a mobilização de agentes.

Conforme a Polícia Federal do Ceará, procurada pelo Estado de Minas, estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão, expedidos pela 93ª Zona Eleitoral.

Na capital mineira, a corporação informou que foi cumprido um mandado de busca e apreensão, mas não informou o local. Além disso, ainda não há detalhes do que foi apreendido.

A ação é um desdobramento da Operação Traditori, iniciada anteriormente, que resultou na prisão de agentes políticos da região investigada. Nesta nova fase, o foco principal é a desarticulação financeira da organização criminosa, com ênfase na apuração de crimes de lavagem de capitais e outros delitos.

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As investigações identificaram um fluxo financeiro superior a R$ 500 milhões, indicando a possível utilização de mecanismos sofisticados para ocultação e dissimulação de recursos ilícitos.