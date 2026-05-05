Detran-MG promove leilões com mais de 2,2 mil veículos em 28 cidades

O Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) realiza, ao longo deste mês, uma série de leilões eletrônicos de veículos que somam mais de 2,2 mil lotes distribuídos em pátios credenciados de 28 cidades do interior do estado.

A iniciativa inclui automóveis e motocicletas removidos e não reclamados dentro do prazo legal, oferecendo oportunidades de compra com valores abaixo do mercado. Para participar, os interessados devem se cadastrar previamente no sistema oficial do órgão, que também reforça o alerta sobre tentativas de fraude por meio de sites falsos.

Os certames acontecem exclusivamente pela internet, por meio do portal oficial do Detran-MG, o que amplia o acesso de participantes de diferentes regiões e garante maior transparência ao processo. Em maio, os leilões contemplam os seguintes municípios:

Cataguases

Nova Resende

Resplendor

Pará de Minas

Alpinópolis

Itabira

Manhumirim

Corinto

Elói Mendes

Itanhandu

Presidente Olegário

Santa Barbara

Santo Antônio do Monte

Arcos

Formiga

Lagoa da Prata

São João del Rei

Barão de Cocais

Lagoa da Prata

Ouro Fino

Carmo de Minas

Pitangui

Ponte Nova

Abaeté

Congonhas

Itabira

Machado

Paraisópolis

Os editais com datas, locais e a lista completa de veículos disponíveis são divulgados previamente no calendário de leilões, na aba "Veículos" do site oficial. Os interessados também podem visitar os pátios para olhar os lotes antes da abertura dos lances, conforme cronograma de cada cidade.

De acordo com a legislação nacional vigente, veículos removidos e mantidos em pátios por mais de 60 dias sem regularização por parte dos proprietários podem ser levados a leilão. Os lotes incluem tanto veículos conservados, que podem voltar à circulação, quanto sucatas, destinadas exclusivamente a empresas de desmonte credenciadas.



Como participar



Podem participar pessoas físicas e jurídicas previamente cadastradas no Sistema de Leilão de Veículos do Detran-MG. Após o registro e a validação da conta, o usuário passa a ter acesso aos editais, podendo consultar os lotes e ofertar lances conforme o cronograma. Cada edital estabelece regras específicas, como valores mínimos, condições dos veículos e prazos para pagamento.

Há restrições previstas em lei: servidores de determinados órgãos públicos envolvidos no processo, por exemplo, não podem participar. Além disso, os lotes classificados como sucata são exclusivos para empresas credenciadas.

Alerta para golpes

O Detran-MG reforça que os interessados devem redobrar a atenção para evitar fraudes. Criminosos têm criado sites falsos que simulam leilões oficiais, oferecendo veículos com preços muito abaixo do mercado e solicitando pagamentos antecipados.

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A orientação é acessar apenas os canais oficiais do órgão, que tenham o domínio “mg.gov.br”, e desconfiar de links recebidos por redes sociais ou aplicativos de mensagens. O Detran-MG também destaca que não solicita depósitos diretos fora da plataforma oficial e que todas as etapas do processo são feitas exclusivamente pelo sistema eletrônico.