Leilão da Receita Federal: como comprar produtos apreendidos

A Receita Federal está em destaque não apenas pelo período de declaração do Imposto de Renda. O órgão promove leilões online de produtos apreendidos que atraem milhares de interessados em busca de eletrônicos, veículos e outros itens com preços bem abaixo do mercado. Esses pregões são abertos ao público e ocorrem de forma totalmente digital.

As mercadorias leiloadas são resultado de apreensões em alfândegas, geralmente por irregularidades como contrabando, descaminho ou abandono. Os lotes incluem desde smartphones e videogames de última geração até carros, motocicletas, perfumes e vestuário. Tudo é vendido no estado em que se encontra, sem garantia.

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Quem pode participar dos leilões?

Qualquer cidadão pode participar, mas existem regras diferentes para pessoas físicas e jurídicas. Pessoas físicas podem adquirir bens apenas para uso ou consumo próprio, sendo proibida a revenda. Para participar, é necessário ter uma conta no portal Gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro, que será usada para acessar o sistema pelo e-CAC.

Já as empresas (pessoas jurídicas) também precisam ter conta Gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro (do responsável legal ou procurador) e podem arrematar lotes para comercialização. A participação é feita por meio do Sistema de Leilão Eletrônico (SLE), disponível no site oficial da Receita.

Como funciona o processo de compra

O primeiro passo para quem deseja participar é criar uma conta no portal Gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro, que funciona como identidade digital para acessar serviços públicos. Com a conta criada, o interessado deve acessar o portal e-CAC via Gov.br e selecionar a opção de “Sistema de Leilão Eletrônico”. Lá, é possível visualizar os editais abertos em todo o Brasil.

Cada edital funciona como um manual de instruções do leilão. Ele descreve os produtos, informa o lance mínimo, as regras de participação, as datas para visitação dos lotes e os prazos para propostas. É fundamental ler o documento com atenção antes de fazer qualquer oferta.

O processo é dividido em duas fases. Na primeira, os participantes enviam suas propostas online. As melhores ofertas são selecionadas para uma segunda etapa, que funciona como um pregão ao vivo pela internet, onde os classificados podem fazer novos lances para arrematar o lote.

Cuidados antes de dar o lance

Embora os preços sejam atrativos, alguns pontos exigem atenção. Os produtos são vendidos sem garantia e não podem ser trocados ou devolvidos. Por isso, a Receita Federal permite que os interessados visitem os depósitos para verificar pessoalmente o estado dos itens antes de fazer uma proposta, sendo que alguns editais exigem agendamento prévio para a visitação.

Além do valor do arremate, o comprador é responsável pela retirada da mercadoria, que deve ocorrer em até 30 dias, arcando com todos os custos de transporte. Dependendo do lote, podem existir taxas de armazenagem. O pagamento do valor arrematado deve ser feito integralmente, geralmente em até cinco dias úteis, e dentro do prazo estipulado no edital, sob pena de multa e perda do direito ao bem.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.