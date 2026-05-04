Tiros no Congado: festa tradicional termina em duas mortes e pânico

Um tiroteio durante uma festa de Congado deixou duas pessoas mortas e três feridas na noite desse domingo (3/5), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O atirador não foi identificado e fugiu. O alvo tinha passagens pela polícia.

O caso ocorreu por volta das 20h, na Rua Maria Abadia Mamede, no Bairro Planalto. O local estava cheio por conta da festividade e pessoas foram feridas foram atingidas por balas perdidas.

De acordo com a Polícia Militar, um homem armado tinha o objetivo de matar outro, de 29 anos. Quando o atirador disparou pela primeira vez, houve reação e troca de tiros, o que provocou pânico entre as pessoas que participavam da festa.

Durante a confusão, o irmão do alvo, de 36 anos, tentou intervir e acabou sendo baleado. Ele morreu no local. Já o homem de 29 anos chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

Ainda segundo as informações preliminares, o alvo dos tiros tinha histórico de envolvimento com a criminalidade, com passagens por homicídio e tráfico de drogas.

Outras três pessoas, que não teriam qualquer relação com os envolvidos, também foram atingidas de forma colateral. Elas foram socorridas e, conforme a polícia, não correm risco de morte.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida, mas há indícios de que o ataque possa estar relacionado a conflitos anteriores. A Polícia Civil informou que abriu investigação.

Em nota, a organização do 26º Encontro do Congado Moçambique, Marujos e Catupés de Uberlândia informou que o crime "não possui qualquer relação com participantes, organizadores ou membros ligados à festa. O evento foi realizado em conformidade com todos os requisitos legais, contando com equipe de segurança e policiamento, conforme os protocolos exigidos para sua realização".

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Os organizadores lamentaram o fato e se colocaram à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário. "Reafirmamos que o Congado é uma manifestação de fé, cultura, tradição e paz, e que esse triste episódio não representa a essência e a beleza da festividade", termina o comunicado.