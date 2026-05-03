MG: idoso assassinado a tiros por ‘vingança familiar’ teve morte anunciada

Um homem de 60 anos foi morto a tiros em Divinolândia de Minas (MG), no Vale do Rio Doce, após ser abordado por dois homens em uma moto, na manhã desse sábado (4/5). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a motivação do crime teria sido “vingança familiar”.

Conforme o boletim de ocorrência, um dos envolvidos no homicídio teria anunciado a morte da vítima a um comerciante antes de consumir uma cerveja.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois indivíduos em uma moto de cor prata se aproximaram da vítima. Segundo registro policial, o garupa desceu da motocicleta e efetuou os disparos contra o idoso.

Em seguida, os suspeitos fugiram da cena. O óbito da vítima foi constatado ainda no local.

Morte anunciada

À PMMG, um comerciante relatou que, na manhã desse sábado, um homem foi ao bar dele e contou que ficou sabendo por uma terceira pessoa que o idoso seria morto.

Segundo o comerciante, minutos depois da confissão, chegou ao estabelecimento a notícia de que o homicídio havia ocorrido. Momentos depois, o homem que anunciou o crime se levantou e saiu do bar, onde consumiu uma cerveja.

A PMMG foi até a casa do suspeito que anunciou o crime e encontrou a mãe dele, que informou à guarnição que o filho tinha saído de casa com um amigo em uma motocicleta vermelha.

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Segundo a corporação, câmeras de segurança revelaram que, momentos antes do crime, o autor do disparo estava circulando na garupa de uma motocicleta vermelha e, em seguida, desceu do veículo e subiu na garupa da moto prata.