Irmão leva tiro na cabeça por causa de guarda de cachorro no Sul de Minas

Um homem foi baleado na cabeça pelo próprio irmão na noite desse domingo (3/5), em Poços de Caldas (MG), no Sul do estado. A motivação do crime seria uma disputa pela guarda de um cachorro da família.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, o caso ocorreu por volta das 21h10, na Rua Filomena Acconcia Togni, no bairro São Bento. Os irmãos têm 27 e 29 anos.

A esposa da vítima relatou que o companheiro foi até a casa do irmão para buscar o animal. Ao chegar ao local, ele foi agredido, dando início a uma luta corporal. Em seguida, foram ouvidos disparos de arma de fogo, e o homem foi atingido na cabeça.

Ainda segundo a testemunha, mesmo ferido, ele conseguiu retornar ao veículo com a companheira e foi levado ao Hospital Margarita Morales.

Já a esposa do suspeito apresentou outra versão à polícia. Segundo ela, a vítima invadiu a residência pulando o muro e iniciado uma luta corporal com o marido, momento em que ele efetuou os disparos. Uma arma de calibre .32 foi apreendida.

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Ambos os irmãos seguem internados sob escolta policial na Santa Casa de Poços de Caldas. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local, e o caso será investigado.