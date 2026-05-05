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PROPAGANDA ILEGAL E INUSITADA

Casal é preso após propaganda de venda de drogas no WhatsApp

Homem divulgava venda de entorpecentes no status da rede social; suspeito de 29 anos confessou o crime e foi detido junto com uma mulher, de 19, segundo a PM

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
05/05/2026 19:00

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Polícia Militar apreendeu maconha, cocaína e crack com os suspeitos que foram presos em flagrante em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba,
Polícia Militar apreendeu maconha, cocaína e crack com os suspeitos que foram presos em flagrante, em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba crédito: PMMG/Divulgação

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba, após a Polícia Militar identificar a venda de entorpecentes anunciada no status do WhatsApp do homem.

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De acordo com a PM, o suspeito, de 29 anos, divulgava drogas nas redes sociais, o que levou os militares a intensificarem o monitoramento. Ele foi localizado ao entrar em uma residência no Bairro Babilônia, onde acabou abordado com uma porção de maconha e dinheiro.

Durante buscas no imóvel, os policiais encontraram barra de maconha, porções de cocaína e crack, além de crumble (derivado de cannabis), balança de precisão, embalagens para comercialização e celulares.

O suspeito confessou que vendia drogas para quitar uma dívida com outro traficante. Inicialmente, ele alegou ser apenas usuário, mas mudou a versão diante das evidências, segundo os militares.

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A jovem de 19 anos, que estava com ele, afirmou que também fazia uso de drogas e que havia alugado o imóvel ao suspeito, negando participação no tráfico. Ainda assim, os dois foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia, junto com o material apreendido.

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