Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

Caminhão sobe barranco, tomba e deixa motorista ferido na BR-381

Condutor ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos bombeiros, na altura de Betim, na tarde desta quarta-feira (13/5)

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia*
SM
Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
13/05/2026 16:51 - atualizado em 13/05/2026 16:53

compartilhe

SIGA
×
Caminhão tomba na BR-381
Caminhão tomba na BR-381, na altura de Betim, na Grande BH crédito: Reprodução/CBMMG

Um caminhão que transportava uma caçamba de entulho tombou na manhã desta quarta-feira (13/5) na BR-381, na altura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após sair da pista, subir um barranco às margens da rodovia e perder a estabilidade. O motorista ficou preso às ferragens, sofreu fraturas nas pernas e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Apesar da gravidade do acidente, a vítima apresentava sinais vitais estáveis e foi encaminhada para uma unidade hospitalar pela equipe médica da concessionária responsável pelo trecho.

De acordo com a corporação, o caminhão seguia pela rodovia quando, por razões ainda desconhecidas, saiu da faixa de rolamento, avançou sobre a lateral da pista e acabou tombando depois de subir um barranco.

Condutor ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos bombeiros; trânsito apresentou lentidão no trecho
Condutor ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos bombeiros; trânsito apresentou lentidão no trecho Reprodução/CBMMG

O impacto mobilizou equipes de resgate e provocou retenção no trânsito da BR-381. Os bombeiros atuaram no resgate do motorista, que estava com as pernas presas às ferragens da cabine.

Após o auxílio, o homem foi entregue aos socorristas da concessionária. Eles realizaram os primeiros atendimentos e fizeram a condução ao hospital.

Leia Mais

Segundo as equipes que atenderam a ocorrência, não houve vazamento de óleo ou combustível na pista, eliminando riscos adicionais de contaminação ambiental ou novos acidentes no trecho. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

acidente bettydavis corpo-de-bombeiros grande-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay