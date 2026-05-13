Caminhão sobe barranco, tomba e deixa motorista ferido na BR-381

Um caminhão que transportava uma caçamba de entulho tombou na manhã desta quarta-feira (13/5) na BR-381, na altura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após sair da pista, subir um barranco às margens da rodovia e perder a estabilidade. O motorista ficou preso às ferragens, sofreu fraturas nas pernas e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG).

Apesar da gravidade do acidente, a vítima apresentava sinais vitais estáveis e foi encaminhada para uma unidade hospitalar pela equipe médica da concessionária responsável pelo trecho.

De acordo com a corporação, o caminhão seguia pela rodovia quando, por razões ainda desconhecidas, saiu da faixa de rolamento, avançou sobre a lateral da pista e acabou tombando depois de subir um barranco.

Condutor ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos bombeiros; trânsito apresentou lentidão no trecho Reprodução/CBMMG

O impacto mobilizou equipes de resgate e provocou retenção no trânsito da BR-381. Os bombeiros atuaram no resgate do motorista, que estava com as pernas presas às ferragens da cabine.

Após o auxílio, o homem foi entregue aos socorristas da concessionária. Eles realizaram os primeiros atendimentos e fizeram a condução ao hospital.

Segundo as equipes que atenderam a ocorrência, não houve vazamento de óleo ou combustível na pista, eliminando riscos adicionais de contaminação ambiental ou novos acidentes no trecho. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata