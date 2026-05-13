MG: mãe chama a polícia e devolve dinheiro que filho furtou

Bruno Domingos, de 27 anos, foi preso em flagrante na manhã dessa terça-feira (12/5), suspeito de furtar dinheiro de uma mercearia no Bairro São Vicente, em Resplendor, no Vale do Rio Doce mineiro. A prisão ocorreu depois que a própria mãe do suspeito, Rafaela Domingos, de 43, procurou a Polícia Militar e entregou R$ 764 em dinheiro, desconfiando que a quantia pudesse ser produto de furto. Segundo a PM, o homem confessou ter invadido o estabelecimento comercial durante a madrugada e retirado dinheiro do caixa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial realizava patrulhamento quando foi abordada por Rafaela. Ela relatou aos militares que o filho havia chegado em casa portando uma quantia em dinheiro, apesar de não possuir atividade remunerada e ser dependente químico. Diante da suspeita, ela decidiu reter o valor e entregá-lo à polícia.

Inicialmente, os militares recolheram o dinheiro e seguiram em patrulhamento, já que até aquele momento não havia qualquer registro de furto na cidade. Durante a ronda, passaram pela Rua Virgílio Melo Franco, onde perceberam que a porta da Mercearia Ponto da Fartura estava parcialmente aberta.



No local, o proprietário do comércio, informou que costumava deixar uma fresta na porta para ventilação do ambiente e conservação das verduras expostas. Naquele momento, afirmou não ter percebido a falta de nenhum objeto ou valor.

Porém, horas depois, o comerciante relatou ter ouvido um barulho vindo da entrada da mercearia e encontrado Bruno dentro do estabelecimento. Questionado sobre o motivo de estar no local, o suspeito deixou o comércio rapidamente sem dar explicações.

Ao amanhecer, quando abriu o caixa para iniciar as atividades do dia, o comerciante percebeu a ausência do dinheiro e analisou as imagens do circuito de segurança. As gravações mostraram que, por volta de 1h15, o suspeito aproveitou a abertura na porta para entrar no comércio, ir diretamente ao caixa e pegar o dinheiro, colocando as notas no bolso antes de fugir.

As imagens também registraram que o homem retornou ao local algum tempo depois, possivelmente com a intenção de cometer novo furto, mas acabou interrompido pelo proprietário.

Após a confirmação do crime, os militares seguiram até a residência do suspeito. A entrada foi autorizada pela mãe dele e Bruno foi encontrado dormindo. Conforme o registro policial, ele confessou o furto e afirmou que retirou apenas dinheiro do caixa, sem levar outros objetos.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e a quantia de R$ 764 foi apreendida e entregue às autoridades.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro