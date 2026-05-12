Acidente no Anel: vítimas relatam desespero ao ver carreta perder controle

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Os novos depoimentos de vítimas do grave acidente envolvendo uma carreta sem freio no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (12/5), revelam o desespero vivido por motoristas presos no congestionamento atingidos em sequência pelo veículo desgovernado.

O acidente ocorreu na altura do Bairro Betânia, na região Oeste da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 veículos se envolveram na colisão, entre eles oito carros, uma caminhonete e quatro carretas. Duas pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico no local, sendo encaminhadas para o Hospital João 23, nenhuma em estado grave. O trânsito ficou interditado no sentido Vitória, causando lentidão e congestionamento na via.

O empresário Mazzo Boechat, e a médica veterinária Laura Rodrigues, relataram os momentos de pânico durante a colisão múltipla, que provocou destruição de veículos, deixou feridos e causou a interdição total do Anel, no sentido Vitória. Ambos sobreviveram ao acidente e atribuíram o fato à fé e à sorte diante da violência do impacto.

O empresário contou que estava parado no congestionamento quando percebeu a aproximação da carreta sem controle. "Eu estava parado no engarrafamento quando a carreta surgiu sem freio batendo em todos os carros e destruindo tudo pela frente", afirmou.

Segundo ele, o veículo foi atingido em diferentes pontos antes de ser arremessado contra a proteção da pista. "Bateram na lateral direita, bateram na traseira e me jogaram no guard-rail", disse.

Apesar da destruição, Mazzo afirmou estar agradecido por ter sobrevivido. "É só Deus, né? Só glória. Bom demais. Mais uma chance".

Já Laura, voltava do trabalho para casa quando viu a carreta avançando sobre os veículos. "Eu olhei pelo retrovisor e vi uma carreta pegando bem de frente um carro. No momento eu não consegui ver que ela estava sem freio, mas ela continuava avançando", contou.

Ao perceber o risco, a motorista tentou mudar de faixa para escapar da colisão, mas acabou atingida. "Eu tentei trocar de faixa para conseguir sair fora do acidente, mas a carreta pegou a minha traseira, me fez rodar na pista, me jogando para a faixa da esquerda, em cima de outros carros".

Laura disse que conseguiu sair da frente da carreta segundos antes de novos impactos. "Graças a Deus, eu saí da frente da carreta e ela continuou arrastando mais uns quatro ou cinco carros na minha frente".

A médica veterinária sofreu apenas escoriações leves no braço, apesar de o veículo ter sido destruído.

"O meu carro deu perda total, amassou por completo. Eu saí praticamente ilesa, graças a Deus", afirmou. Ela estava sozinha no automóvel no momento do acidente.

O engavetamento provocou um grande congestionamento no Anel Rodoviário. Imagens registradas por testemunhas mostraram a sequência de colisões causadas pela carreta desgovernada, que atingiu diversos veículos ao longo da pista. As circunstâncias da ocorrência estão sendo apuradas pelas autoridades.

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* Estagiárias sob supervisão da subeditora Juliana Lima