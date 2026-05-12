Acidente no Anel: vítimas relatam desespero ao ver carreta perder controle
Novos depoimentos detalham momentos de pânico durante acidente que interditou o Anel Rodoviário e deixou veículos destruídos
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Os novos depoimentos de vítimas do grave acidente envolvendo uma carreta sem freio no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (12/5), revelam o desespero vivido por motoristas presos no congestionamento atingidos em sequência pelo veículo desgovernado.
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O acidente ocorreu na altura do Bairro Betânia, na região Oeste da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 veículos se envolveram na colisão, entre eles oito carros, uma caminhonete e quatro carretas. Duas pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico no local, sendo encaminhadas para o Hospital João 23, nenhuma em estado grave. O trânsito ficou interditado no sentido Vitória, causando lentidão e congestionamento na via.
O empresário Mazzo Boechat, e a médica veterinária Laura Rodrigues, relataram os momentos de pânico durante a colisão múltipla, que provocou destruição de veículos, deixou feridos e causou a interdição total do Anel, no sentido Vitória. Ambos sobreviveram ao acidente e atribuíram o fato à fé e à sorte diante da violência do impacto.
O empresário contou que estava parado no congestionamento quando percebeu a aproximação da carreta sem controle. "Eu estava parado no engarrafamento quando a carreta surgiu sem freio batendo em todos os carros e destruindo tudo pela frente", afirmou.
Segundo ele, o veículo foi atingido em diferentes pontos antes de ser arremessado contra a proteção da pista. "Bateram na lateral direita, bateram na traseira e me jogaram no guard-rail", disse.
Apesar da destruição, Mazzo afirmou estar agradecido por ter sobrevivido. "É só Deus, né? Só glória. Bom demais. Mais uma chance".
Já Laura, voltava do trabalho para casa quando viu a carreta avançando sobre os veículos. "Eu olhei pelo retrovisor e vi uma carreta pegando bem de frente um carro. No momento eu não consegui ver que ela estava sem freio, mas ela continuava avançando", contou.
Ao perceber o risco, a motorista tentou mudar de faixa para escapar da colisão, mas acabou atingida. "Eu tentei trocar de faixa para conseguir sair fora do acidente, mas a carreta pegou a minha traseira, me fez rodar na pista, me jogando para a faixa da esquerda, em cima de outros carros".
Laura disse que conseguiu sair da frente da carreta segundos antes de novos impactos. "Graças a Deus, eu saí da frente da carreta e ela continuou arrastando mais uns quatro ou cinco carros na minha frente".
A médica veterinária sofreu apenas escoriações leves no braço, apesar de o veículo ter sido destruído.
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"O meu carro deu perda total, amassou por completo. Eu saí praticamente ilesa, graças a Deus", afirmou. Ela estava sozinha no automóvel no momento do acidente.
O engavetamento provocou um grande congestionamento no Anel Rodoviário. Imagens registradas por testemunhas mostraram a sequência de colisões causadas pela carreta desgovernada, que atingiu diversos veículos ao longo da pista. As circunstâncias da ocorrência estão sendo apuradas pelas autoridades.
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* Estagiárias sob supervisão da subeditora Juliana Lima