BH: homem é preso com pistola ligada à esquema de desvio de armas

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) após ser encontrado com uma pistola supostamente ligada a um esquema de desvio de armas investigado em Belo Horizonte.

A prisão ocorreu ontem, e, segundo a corporação, o suspeito foi autuado pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo. A polícia informou ainda que detalhes adicionais da ocorrência não serão divulgados neste momento para evitar prejuízos às diligências em andamento.



O caso ganhou repercussão por envolver uma investigação sobre possível desvio de armamentos relacionado a uma servidora de delegacia na capital mineira. De acordo com a PCMG, a pistola apreendida com o homem teria ligação direta com esse esquema criminoso.

Em nota oficial, a corporação confirmou a prisão e reforçou que a investigação segue em andamento sob sigilo. A instituição afirmou que novas informações só serão divulgadas "para não comprometer o andamento das diligências".

A apreensão da arma é considerada mais um desdobramento das investigações que tentam esclarecer como armamentos vinculados ao sistema policial teriam sido desviados e repassados ilegalmente. Até o momento, a polícia não informou se há outros envolvidos identificados nem detalhou as circunstâncias da localização da pistola.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A expectativa é que o avanço das investigações ajude a esclarecer a extensão do esquema e a possível participação de outros integrantes.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice