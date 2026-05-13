Assine
overlay
Início Gerais
DESVIO DE ARMAS

BH: homem é preso com pistola ligada à esquema de desvio de armas

Suspeito foi autuado por receptação e porte ilegal de arma. Polícia Civil diz que investigações continuam sob sigilo

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia*
SM
Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
13/05/2026 15:50

compartilhe

SIGA
×
Suspeito foi autuado por receptação e porte ilegal de arma; Polícia Civil diz que investigações continuam sob sigilo
Suspeito foi autuado por receptação e porte ilegal de arma. Polícia Civil diz que investigações continuam sob sigilo crédito: Reprodução/Pexels

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) após ser encontrado com uma pistola supostamente ligada a um esquema de desvio de armas investigado em Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A prisão ocorreu ontem, e, segundo a corporação, o suspeito foi autuado pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo. A polícia informou ainda que detalhes adicionais da ocorrência não serão divulgados neste momento para evitar prejuízos às diligências em andamento.

O caso ganhou repercussão por envolver uma investigação sobre possível desvio de armamentos relacionado a uma servidora de delegacia na capital mineira. De acordo com a PCMG, a pistola apreendida com o homem teria ligação direta com esse esquema criminoso. 

Leia Mais

Em nota oficial, a corporação confirmou a prisão e reforçou que a investigação segue em andamento sob sigilo. A instituição afirmou que novas informações só serão divulgadas "para não comprometer o andamento das diligências".

A apreensão da arma é considerada mais um desdobramento das investigações que tentam esclarecer como armamentos vinculados ao sistema policial teriam sido desviados e repassados ilegalmente. Até o momento, a polícia não informou se há outros envolvidos identificados nem detalhou as circunstâncias da localização da pistola.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A expectativa é que o avanço das investigações ajude a esclarecer a extensão do esquema e a possível participação de outros integrantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

armamento armas pcmg pistola

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay