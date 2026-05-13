Vídeo: idoso luta contra assaltante e tem celular roubado em BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um idoso de 80 anos foi vítima de um assalto no Bairro Santa Mônica, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na tarde dessa terça-feira (12/5). Câmeras de segurança da rua registraram a ação do suspeito pelo assalto. Pelas imagens é possível ver que o homem se aproxima e tenta pegar o aparelho celular que está no bolso da calça do idoso, que tenta reagir.





Os dois caem no chão, mas o suspeito consegue levar o objeto, enquanto o idoso permanece caído.

Em depoimento à Polícia Militar, a vítima contou que estava andando a pé quando foi abordada pelo suspeito que o segurou pelo pescoço e anunciou o assalto. O idoso disse que reagiu, os dois entraram em luta corporal e caíram no chão.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o suspeito fugiu em direção ao Aglomerado do Índio. Ele foi descrito pela vítima como baixo, magro, de pele branca, anda devagar e tem uma aparência debilitada.

Os policiais fizeram patrulhamento pela região, mas não conseguiram localizar o suspeito. A investigação está a cargo da 2ª Delegacia de Polícia de Venda Nova.

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Procurada, a Polícia Civil de Minas Gerais informou, em nota, que “foi instaurado procedimento investigativo para a realização de diligências preliminares. Até o momento, o autor do delito não foi identificado”.