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VENDA NOVA

Vídeo: idoso luta contra assaltante e tem celular roubado em BH

Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver que o idoso tenta impedir o assalto e chega a cair no chão. Caso aconteceu no Santa Mônica

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
13/05/2026 15:07

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O idoso tentou lutar contra o assaltante, mas não impediu que o celular fosse levado pelo suspeito
O idoso tentou lutar contra o assaltante, mas não impediu que o celular fosse levado pelo suspeito crédito: Reprodução/redes sociais

Um idoso de 80 anos foi vítima de um assalto no Bairro Santa Mônica, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na tarde dessa terça-feira (12/5). Câmeras de segurança da rua registraram a ação do suspeito pelo assalto. Pelas imagens é possível ver que o homem se aproxima e tenta pegar o aparelho celular que está no bolso da calça do idoso, que tenta reagir. 

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Os dois caem no chão, mas o suspeito consegue levar o objeto, enquanto o idoso permanece caído. 

Em depoimento à Polícia Militar, a vítima contou que estava andando a pé quando foi abordada pelo suspeito que o segurou pelo pescoço e anunciou o assalto. O idoso disse que reagiu, os dois entraram em luta corporal e caíram no chão. 

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Ainda segundo o boletim de ocorrência, o suspeito fugiu em direção ao Aglomerado do Índio. Ele foi descrito pela vítima como baixo, magro, de pele branca, anda devagar e tem uma aparência debilitada. 

Os policiais fizeram patrulhamento pela região, mas não conseguiram localizar o suspeito. A investigação está a cargo da 2ª Delegacia de Polícia de Venda Nova. 

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Procurada, a Polícia Civil de Minas Gerais informou, em nota, que “foi instaurado procedimento investigativo para a realização de diligências preliminares. Até o momento, o autor do delito não foi identificado”.

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