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ROUBO FRUSTRADO

Vídeo: flagrado, ladrão é rendido por dono de moto e testemunhas

Motociclista percebe que ladrão usava arma falsa, reage e recebe ajuda de pessoas no local

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VL
Vinícius Lemos
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Vinícius Lemos
Repórter
16/04/2026 19:24

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Flagrado, ladrão é rendido por dono de moto e testemunhas
Flagrado, ladrão é rendido por dono de moto e testemunhas crédito: Imagem câmera de segurança

Um ladrão foi contido pela própria vítima e por testemunhas durante uma tentativa de roubo na noite desta quarta-feira (15/4), em Uberlândia, Triângulo Mineiro. A ação foi gravada por uma câmera de segurança.

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O caso aconteceu na avenida José Fonseca e Silva, no bairro Jardim Patrícia, zona oeste da cidade.

As imagens do flagrante mostram o criminoso tentando roubar uma moto e intimidando a vítima com uma arma falsa. O motociclista, contudo, reagiu ao perceber que se tratava de uma arma falsa.

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Pessoas que perceberam o que acontecia ajudaram o homem e também atacaram o bandido. Ele foi derrubado da moto e mantido no local até a chegada da Polícia Militar.

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O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão.

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