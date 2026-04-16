Vídeo: flagrado, ladrão é rendido por dono de moto e testemunhas

Um ladrão foi contido pela própria vítima e por testemunhas durante uma tentativa de roubo na noite desta quarta-feira (15/4), em Uberlândia, Triângulo Mineiro. A ação foi gravada por uma câmera de segurança.

O caso aconteceu na avenida José Fonseca e Silva, no bairro Jardim Patrícia, zona oeste da cidade.

As imagens do flagrante mostram o criminoso tentando roubar uma moto e intimidando a vítima com uma arma falsa. O motociclista, contudo, reagiu ao perceber que se tratava de uma arma falsa.

Pessoas que perceberam o que acontecia ajudaram o homem e também atacaram o bandido. Ele foi derrubado da moto e mantido no local até a chegada da Polícia Militar.

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O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão.

