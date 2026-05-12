BH: incêndio em residência termina com morte de animais

Um incêndio em uma residência terminou com animais mortos na noite dessa segunda-feira (11/5), no Bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 20h45, na Rua Aloísio Nogueira Machado. Havia grande quantidade de material combustível dentro do imóvel, o que dificultou e prolongou o combate às chamas.

Apesar da intensidade do incêndio, não houve vítimas humanas. Durante os trabalhos, os militares buscaram e conseguiram resgatar quatro cães e diversas aves. No entanto, outros animais morreram no local.

Após o combate direto ao fogo, as equipes fizeram o rescaldo para eliminar focos remanescentes e evitar novos incêndios.

O Samu Veterinário foi acionado para prestar atendimento aos animais resgatados e constatar os óbitos registrados na residência.

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A Defesa Civil de Belo Horizonte também esteve no imóvel para realizar vistoria. Após a avaliação, a residência ficou sob responsabilidade dos familiares e da equipe técnica.