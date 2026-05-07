Incêndio atinge depósito de materiais recicláveis em Contagem
Corpo de Bombeiros combateu as chamas e, apesar do fogo e susto, ninguém ficou ferido. O local precisou ser isolado
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Um incêndio atingiu um depósito de materiais recicláveis, no Bairro Glória, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (7/5). A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na Rua da Bélgica.
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Ainda não há informações sobre como as chamas começaram, mas, de acordo com os bombeiros, o local onde o fogo iniciou teve grande parte dos materiais afetados.
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O proprietário, Giovani Guilherme, que possui o depósito há cinco anos, perdeu o pai pela manhã e estava providenciando os documentos para o enterro quando aconteceu o incêndio.
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O Corpo de Bombeiros combateu o incêndio e realizou o rescaldo. Foram gastos cerca de três mil litros de água na ocorrência. O local foi isolado e ninguém se feriu.