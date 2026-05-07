Assine
overlay
Início Gerais
FOGO

Incêndio atinge depósito de materiais recicláveis em Contagem

Corpo de Bombeiros combateu as chamas e, apesar do fogo e susto, ninguém ficou ferido. O local precisou ser isolado

Publicidade
Carregando...
JL
Jorge Lopes
JL
Jorge Lopes
Repórter
07/05/2026 16:38 - atualizado em 07/05/2026 16:46

compartilhe

SIGA
×
Incêndio atinge depósito de materiais recicláveis em Contagem. Ninguém se feriu
Incêndio atinge depósito de materiais recicláveis em Contagem. Ninguém se feriu crédito: Jorge Lopes/EM/D.A Press

Um incêndio atingiu um depósito de materiais recicláveis, no Bairro Glória, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (7/5). A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na Rua da Bélgica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ainda não há informações sobre como as chamas começaram, mas, de acordo com os bombeiros, o local onde o fogo iniciou teve grande parte dos materiais afetados. 

Leia Mais

O proprietário, Giovani Guilherme, que possui o depósito há cinco anos, perdeu o pai pela manhã e estava providenciando os documentos para o enterro quando aconteceu o incêndio. 

Incêndio atinge depósito de materiais recicláveis em Contagem
Incêndio atinge depósito de materiais recicláveis em Contagem Jorge Lopes/EM/D.A Press

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Corpo de Bombeiros combateu o incêndio e realizou o rescaldo. Foram gastos cerca de três mil litros de água na ocorrência. O local foi isolado e ninguém se feriu.

Tópicos relacionados:

contagem ferro-velho incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay