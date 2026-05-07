Um incêndio atingiu um depósito de materiais recicláveis, no Bairro Glória, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (7/5). A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na Rua da Bélgica.

Ainda não há informações sobre como as chamas começaram, mas, de acordo com os bombeiros, o local onde o fogo iniciou teve grande parte dos materiais afetados.

O proprietário, Giovani Guilherme, que possui o depósito há cinco anos, perdeu o pai pela manhã e estava providenciando os documentos para o enterro quando aconteceu o incêndio.

Incêndio atinge depósito de materiais recicláveis em Contagem Jorge Lopes/EM/D.A Press

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O Corpo de Bombeiros combateu o incêndio e realizou o rescaldo. Foram gastos cerca de três mil litros de água na ocorrência. O local foi isolado e ninguém se feriu.