MG: 42 pessoas são presas em operação contra crime organizado

Quarenta e duas pessoas foram presas e 54 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (14/5) como resultado da Operação Elo Quebrado que ocorreu em cidades da Zona da Mata mineira e de outros estados. A ação busca organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas e integra uma série de trabalhos de forças de segurança para conter a expansão do crime organizado na região.

A ofensiva foi deflagrada pela Polícia Federal (PF), em conjunto com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a Polícia Penal de Minas Gerais (PPMG), além do apoio das polícias militares do Espírito Santo (PMES) e de Rondônia (PMRO).

Segundo as forças de segurança, foram capturados 31 foragidos da Justiça procurados por crimes como tráfico de drogas, homicídio, roubo, furto, violência doméstica, ameaça e prisão civil. Outras 11 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de entorpecentes.



As prisões ocorreram nos municípios mineiros de Manhuaçu, Martins Soares, Santa Margarida, Lajinha, Simonésia, Espera Feliz, Matipó, Vargem Alegre, Manhumirim e Pedra Bonita. A operação também teve desdobramentos em Cachoeiro de Itapemirim e Iúna, no Espírito Santo, além de Alto Paraíso, em Rondônia.

Além das capturas, as equipes cumpriram 54 mandados de busca e apreensão nas cidades de Manhuaçu, Matipó, Mutum, Manhumirim, Abre Campo e Lajinha. De acordo com os órgãos envolvidos, os alvos foram identificados após um trabalho integrado de inteligência e diligências realizadas pelas forças de segurança.

Depois dos procedimentos legais, os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário e permanecem à disposição da Justiça.

Escalada das facções na Zona da Mata

A operação desta quinta-feira representa mais uma etapa da ofensiva articulada pelas forças de segurança em Minas Gerais contra o avanço das facções criminosas na Zona da Mata, região considerada estratégica para o tráfico interestadual de drogas por fazer ligação com estados do Sudeste e rotas de circulação para o interior do país. Segundo as forças de segurança, os grupos investigados utilizavam cidades da região para armazenamento de entorpecentes, circulação de armas e apoio logístico a integrantes foragidos da Justiça.



A ofensiva também ocorre poucos dias após a deflagração da Operação Ícaro, considerada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) como a maior ação já realizada contra o Comando Vermelho em Juiz de Fora e outras cidades da Zona da Mata. Na ocasião, foram expedidos mais de 200 mandados judiciais, entre eles 60 de prisão, além do bloqueio de R$ 8,4 milhões em bens e valores ligados à facção.

As investigações da Operação Ícaro apontaram uma estrutura organizada voltada ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e controle territorial em bairros de Juiz de Fora. De acordo com o Ministério Público, a estratégia das forças de segurança é impedir a expansão das organizações criminosas para municípios do interior mineiro e desarticular a rede de apoio entre integrantes da facção em diferentes estados.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

