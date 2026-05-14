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TRÁFICO DE DROGAS

MG: três adolescentes são apreendidos com drogas e armas do "Tchola"

PM encontrou revólveres, crack, dinheiro e balanças em imóvel usado pelo tráfico no interior de Minas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/05/2026 08:02

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Os adolescentes apreendidos têm 15 e 17 anos e, segundo a ocorrência, seriam integrantes da facção criminosa do
Os adolescentes apreendidos têm 15 e 17 anos e, segundo a ocorrência, seriam integrantes da facção criminosa do "Tchola" crédito: PMMG/Reprodução

Três adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na tarde dessa quarta-feira (13/5), no Bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. 

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Segundo o boletim de ocorrência, militares faziam uma incursão no chamado “Beco do Bagaço”, na Rua Porto Alegre, quando perceberam movimentação típica do tráfico em uma casa apontada como pertencente a um homem conhecido pelo apelido de “Tchola”, apontado pela PM como líder do tráfico na região. Conforme os policiais, ele estaria morando atualmente em Vila Velha (ES) e deixou comparsas atuando no imóvel.

Ao perceberem a aproximação policial, quatro suspeitos tentaram fugir pelos telhados das casas vizinhas. Três deles acabaram retornando para dentro do imóvel e, segundo a PM, começaram a dispensar drogas, armas, celulares e dinheiro em um lote vago em frente à residência.

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Os adolescentes apreendidos têm 15 e 17 anos e, segundo a ocorrência, seriam integrantes da facção criminosa. Durante buscas no imóvel, os militares apreenderam R$ 913 em dinheiro, uma grande porção de crack, duas balanças de precisão, dois revólveres calibre .38, sendo um da marca Taurus, além de dez munições intactas do mesmo calibre. Também foram recolhidos três celulares, duas câmeras de monitoramento e uma máquina de cartão.

Conforme o registro policial, um dos revólveres estava municiado com quatro cartuchos intactos e o outro com seis munições. As armas teriam sido arremessadas pelos suspeitos durante a tentativa de fuga.

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Os adolescentes foram levados ao hospital para atendimento médico e, em seguida, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil junto com todo o material apreendido.

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