BH: suspeito de comandar tráfico no Barreiro é morto enquanto ia para motel
Suspeito tinha saído de um encontro ligado ao tráfico de drogas quando foi surpreendido por criminosos em uma motocicleta
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Um homem de 38 anos, apontado pela polícia como integrante do tráfico de drogas no Bairro Castanheira, no Barreiro, em Belo Horizonte, foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira (8/5). O crime aconteceu na rua Padre Henrique Vaz, no momento em que a vítima caminhava com a companheira em direção a um motel da região. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram do casal e efetuaram diversos disparos antes de fugir. O homem chegou a ser socorrido com vida para a UPA Barreiro, mas não resistiu aos ferimentos.
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De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, a vítima havia acabado de sair de um bar onde teria realizado um acerto financeiro relacionado ao comércio de drogas. A companheira relatou aos militares que, logo após deixarem o estabelecimento, os dois foram surpreendidos pelos atiradores. O ocupante da garupa da motocicleta teria sido o responsável pelos disparos.
Ainda conforme o relato da mulher, o companheiro mantinha desavenças recentes com um comparsa ligado ao tráfico no chamado "Predinho do Castanheira". O suspeito teria acusado o homem de repassar informações para a polícia, chamando-o de "X9", expressão usada no meio criminoso para se referir a delatores. Durante as ameaças, o rival teria afirmado que integrantes da liderança criminosa pretendiam matar qualquer pessoa suspeita de colaborar com autoridades policiais.
A Polícia Militar informou que o homem foi atingido por seis tiros. Com ele, os agentes encontraram duas porções de maconha, uma pedra de crack e R$ 20 em dinheiro. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
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O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro, que deve apurar a motivação do homicídio e identificar os autores da execução.
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Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima