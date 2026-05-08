Luz acesa em corredor termina em execução brutal de pintor em MG

Um pintor de 28 anos foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira (7/5) após uma discussão em um conjunto habitacional no bairro Petrolândia, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O vizinho de 29 anos, suspeito do crime, fugiu e ainda não havia sido localizado até o encerramento da ocorrência.

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados por volta das 22h com a informação de um homicídio. Quando as equipes chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida por um morador da região para a UPA Petrolândia.

Uma testemunha contou aos policiais que estava em casa quando ouviu disparos de arma de fogo. Ao sair para verificar o que havia acontecido, encontrou o homem caído no chão, aparentemente ferido. Diante da situação, ele levou a vítima até a unidade de saúde com a ajuda da esposa.

O morador afirmou, no entanto, que não presenciou a dinâmica do crime e não soube informar detalhes sobre a autoria.

Em conversa com a polícia, a esposa da vítima relatou que, antes do homicídio, teria ocorrido uma discussão entre o marido e o suspeito. Segundo ela, o desentendimento teria começado por causa de uma luz acesa no corredor do conjunto habitacional. Apesar disso, ela disse não saber exatamente como o crime aconteceu.

Segundo a PM, o suspeito e o veículo usado por ele foram identificados. Uma câmera de segurança próxima ao local pode ajudar nas investigações.

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A perícia da Polícia Civil e uma equipe do Departamento de Homicídios estiveram na cena do crime. Apesar dos rastreamentos, o suspeito não foi localizado.