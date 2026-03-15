Homem mata vizinho, moradores se revoltam e incendiam casa do suspeito

Um homem foi morto a tiros depois de um desentendimento com um vizinho e, em seguida, moradores incendiaram a casa do suspeito pelo crime, na tarde desse sábado (14/3), no Bairro Jardim Serra Dourada, em Pará de Minas, na Região Central do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 17h06, a pedido da Polícia Militar, para atender a um incêndio em uma residência na Rua Londres.

Ao chegarem ao local, os militares constataram que o fogo havia sido provocado por populares, após uma discussão entre vizinhos que terminou em homicídio por disparo de arma de fogo.

De acordo com as informações iniciais, um dos envolvidos na briga foi baleado e morreu ainda no local. A morte foi confirmada pela equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu.

Depois do crime, moradores da região invadiram a casa do possível autor dos disparos e atearam fogo no imóvel. O Corpo de Bombeiros realizou o combate às chamas e permaneceu no local, fazendo o trabalho de rescaldo, para eliminar focos remanescentes e evitar que o incêndio recomeçasse.

Não houve vítimas relacionadas ao incêndio.

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A Polícia Militar permaneceu no local para o registro da ocorrência. Três bombeiros participaram do atendimento, utilizando uma viatura de combate a incêndio.