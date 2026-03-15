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BRIGA, MORTE E CONFUSÃO

Homem mata vizinho, moradores se revoltam e incendiam casa do suspeito

Crime ocorreu depois de um desentendimento em Pará de Minas (MG), Região Central do estado

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/03/2026 09:30

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Bombeiros foram chamados para socorrer vítima em parada cardiorrespiratória
Três bombeiros participaram do atendimento, utilizando uma viatura de combate a incêndio crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um homem foi morto a tiros depois de um desentendimento com um vizinho e, em seguida, moradores incendiaram a casa do suspeito pelo crime, na tarde desse sábado (14/3), no Bairro Jardim Serra Dourada, em Pará de Minas, na Região Central do estado.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 17h06, a pedido da Polícia Militar, para atender a um incêndio em uma residência na Rua Londres.

Ao chegarem ao local, os militares constataram que o fogo havia sido provocado por populares, após uma discussão entre vizinhos que terminou em homicídio por disparo de arma de fogo.

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De acordo com as informações iniciais, um dos envolvidos na briga foi baleado e morreu ainda no local. A morte foi confirmada pela equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu.

Depois do crime, moradores da região invadiram a casa do possível autor dos disparos e atearam fogo no imóvel. O Corpo de Bombeiros realizou o combate às chamas e permaneceu no local, fazendo o trabalho de rescaldo, para eliminar focos remanescentes e evitar que o incêndio recomeçasse.

Não houve vítimas relacionadas ao incêndio.

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A Polícia Militar permaneceu no local para o registro da ocorrência. Três bombeiros participaram do atendimento, utilizando uma viatura de combate a incêndio.

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