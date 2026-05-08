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SEM FERIDOS

BH: área de escape do Anel Rodoviário é utilizada pela vigésima vez

Caminhão bitrem perdeu controle na descida e precisou utilizar área de escape do Anel Rodoviário; essa é a segunda vez em 2026.

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Pedro Naves*
Larissa Leone*
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Pedro Naves*
Repórter
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
08/05/2026 12:18

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Caminhão utiliza área de escape do Anel Rodoviário; essa é a segunda vez em 2026.
Caminhão utiliza área de escape do Anel Rodoviário; essa é a segunda vez em 2026. crédito: BHTRans/Reprodução

Um caminhão bitrem precisou utilizar a área de escape do Anel Rodoviário, na altura do bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (8/5). Na rede social X, a BHTrans disponibilizou o vídeo que registra a hora do incidente, que ocorreu às 7h46.

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Trinta e cinco minutos depois, as equipes da empresa chegaram ao local para iniciar os procedimentos de retirada do caminhão. O reboque chegou às 10h09 mas confirmou a retirada do veículo até o momento da publicação. 

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Em 2026, essa é a segunda vez que a área é utilizada. Já representa metade dos veículos que foram utilizados em 2025. Desde a inauguração da medida de segurança em 2022, foram totalizados 20 usos. Não houve feridos.

Funcionamento

A área de escape é composta por uma caixa de concreto preenchida com argila expandida (cinasita), que aumenta o atrito e reduz a velocidade do veículo, em uma lógica semelhante à usada em pistas de automobilismo. Uma série de placas e um painel de mensagens digitais orienta os motoristas sobre a área de escape.

As equipes do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) monitoram, por meio de uma câmera instalada em frente à estrutura, a entrada do caminhão na área de escape e acionam o protocolo de segurança. Quando registrada ocorrência, equipes da BHTrans e Polícia Militar Rodoviária são direcionadas para o local, juntamente com guindastes e reboques.

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*Estagiários sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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