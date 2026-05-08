Vídeo: motorista embriagado bate em posto e ameaça PM

Um homem de 40 anos foi preso após bater o carro em um posto de combustíveis e ameaçar policiais militares em Patos de Minas, Alto Paranaíba, na quarta-feira (6/5). Ele estaria bêbado. Um vídeo mostra a colisão do carro.

De acordo com testemunhas, o motorista em questão entrou em alta velocidade no pátio do posto, na avenida Juscelino Kubitscheck, e tentou fazer um cavalo de pau. Mas, durante a manobra, ele perdeu o controle da direção e atingiu uma estrutura de alvenaria do estabelecimento. Após a batida, o suspeito fugiu do local.

Durante as buscas, os militares encontraram o carro parado no Bairro Planalto. O motorista estava no local e se mostrava agitado. Dentro do veículo, foram encontradas latas de cerveja vazias.

Ainda conforme a polícia, o homem resistiu à abordagem e precisou ser contido e algemado. Já dentro da viatura, ele teria ameaçado os policiais de morte. A PM também informou que a CNH do suspeito estava vencida desde 2019.

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O veículo foi apreendido e removido para um pátio credenciado. O motorista foi encaminhado para a delegacia de plantão de Patos de Minas.