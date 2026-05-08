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DESENTENDIMENTO

Tiroteio na Praça da Matriz deixa jovens feridos em Lajinha

O conflito aconteceu na Praça da Matriz, em Lajinha, e o jovem de 16 anos foi atendido pelo SAMU local com duas perfurações; o de 18 foi atendido posteriormente

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
08/05/2026 11:28 - atualizado em 08/05/2026 11:49

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PM faz rastreamento para tentar prender irmão que matou irmão no Bairro Tupi
PM faz rastreamento para tentar prender irmão que matou irmão no Bairro Tupi crédito: PMMG

Uma troca de tiros na Praça da Matriz, no bairro Monte das Oliveiras, em Lajinha, na Zona da Mata, deixou dois jovens feridos.  A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada após denúncias na noite dessa quinta-feira (7/5) e ao chegar no local encontrou uma das vítimas, um jovem de 16 anos.

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O rapaz foi socorrido pelo SAMU com perfuração na região posterior do crânio e uma perfuração na região frontal, possível origem da saída da bala. Também foi registrado um ferimento na mão esquerda. O jovem recebeu atendimento ainda um pouco confuso e posteriormente foi encaminhado para o Hospital César Leite.

A PM relatou que a vítima estava com arma na cintura durante a ocorrência.

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A outra vítima, um homem de 18 anos, não foi socorrida no local e deu entrada em um hospital no município de Ibatiba, no Espírito Santo, com ferimentos de disparos de arma de fogo. A corporação não informou quando ocorreu a entrada d jovem no hospital capixaba.

Perto do local onde foi encontrada a vítima de 16 anos, ocorreu a apreensão de um carregador e duas munições intactas calibre .380. A PM não confirmou se os disparos que atingiram ambos os jovens foram realizados pela mesma arma.

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A motivação do crime segue em investigação, sendo uma das hipóteses desentendimentos anteriores entre as vítimas. Os dois jovens envolvidos na troca de tiros possuem passagem pela polícia.

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