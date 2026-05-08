Tiroteio na Praça da Matriz deixa jovens feridos em Lajinha

Uma troca de tiros na Praça da Matriz, no bairro Monte das Oliveiras, em Lajinha, na Zona da Mata, deixou dois jovens feridos. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada após denúncias na noite dessa quinta-feira (7/5) e ao chegar no local encontrou uma das vítimas, um jovem de 16 anos.

O rapaz foi socorrido pelo SAMU com perfuração na região posterior do crânio e uma perfuração na região frontal, possível origem da saída da bala. Também foi registrado um ferimento na mão esquerda. O jovem recebeu atendimento ainda um pouco confuso e posteriormente foi encaminhado para o Hospital César Leite.

A PM relatou que a vítima estava com arma na cintura durante a ocorrência.

A outra vítima, um homem de 18 anos, não foi socorrida no local e deu entrada em um hospital no município de Ibatiba, no Espírito Santo, com ferimentos de disparos de arma de fogo. A corporação não informou quando ocorreu a entrada d jovem no hospital capixaba.

Perto do local onde foi encontrada a vítima de 16 anos, ocorreu a apreensão de um carregador e duas munições intactas calibre .380. A PM não confirmou se os disparos que atingiram ambos os jovens foram realizados pela mesma arma.

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A motivação do crime segue em investigação, sendo uma das hipóteses desentendimentos anteriores entre as vítimas. Os dois jovens envolvidos na troca de tiros possuem passagem pela polícia.

