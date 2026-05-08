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SUSPEITOS ESTAVAM EM MOTO

BH: homem embriagado é morto a tiros em praça no Barreiro

Esposa da vítima disse à polícia que dois homens chegaram em uma moto e, em seguida, atiraram contra ele

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
08/05/2026 06:12 - atualizado em 08/05/2026 07:03

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Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa
Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa crédito: arquivo/EM

Um homem, de idade não identificada, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (8/5), no Bairro Castanheira, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

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De acordo com as informações preliminares da Polícia Militar (PM), a esposa da vítima disse que ele estava embriagado em uma praça, quando homens chegaram ao local de moto e atiraram contra ele.

Equipes do 41° Batalhão da PM foram até a Rua João Firmino Luzia e socorreram o homem. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barreiro, mas morreu na unidade de saúde.

A perícia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e a ocorrência segue em andamento. Até a publicação desta matéria, os suspeitos não tinham sido identificados.

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