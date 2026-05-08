BH: homem embriagado é morto a tiros em praça no Barreiro
Esposa da vítima disse à polícia que dois homens chegaram em uma moto e, em seguida, atiraram contra ele
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Um homem, de idade não identificada, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (8/5), no Bairro Castanheira, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.
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De acordo com as informações preliminares da Polícia Militar (PM), a esposa da vítima disse que ele estava embriagado em uma praça, quando homens chegaram ao local de moto e atiraram contra ele.
Equipes do 41° Batalhão da PM foram até a Rua João Firmino Luzia e socorreram o homem. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barreiro, mas morreu na unidade de saúde.
A perícia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e a ocorrência segue em andamento. Até a publicação desta matéria, os suspeitos não tinham sido identificados.
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Matéria em atualização