Dois homens são presos com quase 300 barras de maconha no Barreiro, em BH

Dois homens foram presos na noite dessa quarta-feira (6/5) durante uma operação da Polícia Militar no Bairro Marilândia, na região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG). A ocorrência teve início por volta das 21h e resultou na apreensão de grande quantidade de drogas, arma de fogo, munições, veículos e materiais usados no tráfico.

Segundo o sargento Osias Gama Fuly, equipes receberam informações do serviço de inteligência indicando que dois suspeitos armados estariam traficando drogas próximo a uma escola do bairro e se preparavam para uma negociação.

Os militares foram até o local indicado e identificaram um veículo estacionado próximo a uma praça. Ao perceberem a aproximação da polícia, os ocupantes tentaram fugir, mas foram alcançados pelos militares.

Durante as buscas, os policiais encontraram drogas no veículo. Conforme a PM, os suspeitos ainda tentaram oferecer vantagens aos militares e indicaram locais onde haveria mais entorpecentes e uma arma de fogo.

Com a dupla, os policiais apreenderam uma pistola calibre .45, 45 munições, 297 barras de maconha, que totalizam aproximadamente 300 quilos da droga, além de três barras de “Colômbia Gold”, com cerca de três quilos, 84 porções de maconha, somando aproximadamente 12 quilos, 170 buchas de maconha, cinco balanças de precisão, três cadernos de anotações, quatro celulares e R$ 60 em dinheiro.

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Também foram apreendidos um caminhão HR e um carro de passeio utilizados pelos suspeitos. Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados ao Departamento de Plantão da Polícia Civil (Deplan 3), onde a ocorrência foi encerrada.