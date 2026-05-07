BH: câmera flagra ataque a tiros que matou gerente de posto; veja o vídeo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o gerente de posto de gasolina, Yuri Santos Ferreira, de 25 anos, é morto a tiros na tarde dessa quarta-feira (6/5). O crime ocorreu no estabelecimento localizado na Rua Pium-í, esquina com Rua Outono, no Bairro Cruzeiro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele trabalhava no local há cerca de oito anos.

O homicídio, que ocorreu em plena luz do dia, foi registrado pelo circuito de segurança. Nas imagens, é possível ver a vítima sentada ao lado de um homem quando dois homens chegam em uma moto. O garupa desce, atira contra ele e as pessoas ao redor correm assustadas. Em seguida, o atirador volta correndo à moto e os dois suspeitos fogem na contramão.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o irmão da vítima, que esteve no local pela manhã, informou que ele teve um desentendimento em um estabelecimento chamado "Cocobongo" em 27 de abril. No entanto, não informou onde fica localizado e, conforme apurado pela reportagem, não há informações oficiais sobre um estabelecimento com esse nome em BH.

Um frentista do posto relatou aos policiais que ouviu os disparos enquanto estava de costas e, em seguida, viu os dois suspeitos fugindo na contramão, enquanto a vítima ficou caída no chão. A dinâmica do ataque levanta a hipótese de execução premeditada, embora, até o momento, as autoridades não tenham confirmado a motivação do homicídio nem identificado os suspeitos.

A moto usada tem indícios de que seja clonada, pois, ao consultar a placa identificada pelas imagens de câmeras de segurança, os policiais localizaram o veículo dentro da casa do dono da moto, em Taiobeiras (MG), no Norte do estado.

Segundo o homem que estava sentado ao lado da vítima antes de o ataque começar, ele negociava com Yuri a compra de um carro. Ele relatou aos policiais que o gerente estava com a chave do carro na mão, mas que o negócio foi interrompido pelo crime – momento em que saiu correndo, conforme mostram as imagens.

Depois de ser baleado pelo menos cinco vezes, um funcionário do posto, de 21 anos, pegou o celular da vítima. De acordo com a PM, a suspeita de furto também foi flagrada pelas câmeras de segurança. Outros funcionários confirmaram a ação do rapaz, que foi abordado pelos militares. Como ele não portava o aparelho, nem itens ilícitos, os policiais foram à casa dele vasculhar.

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No local, o celular foi encontrado. O funcionário alegou que tinha pego o aparelho para resguardar o bem da vítima e que devolveria para a família dele. No entanto, ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e investiga o caso.