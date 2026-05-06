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HOMICÍDIO

BH: gerente é assassinado em posto de gasolina onde trabalhava há oito anos

Dois suspeitos chegaram ao local, na Região Centro-Sul da capital, em uma motocicleta e executaram a vítima, de 25 anos, com cinco tiros e fugiram em seguida

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Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
06/05/2026 19:08

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Rua Pium - nº 277
Rua Pium - nº 277 crédito: Google Maps

Um homem foi assassinado a tiros em posto de gasolina, na tarde desta quarta-feira (6/5). A vítima é Yuri Santos Ferreira, de 25 anos, e o crime aconteceu no estabelecimento localizado na Rua Pium-Í, esquina com Rua Outono, no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele era gerente do estabelecimento e trabalhava lá há cerca de oito anos. 

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O homicídio, que ocorreu em plena luz do dia, chamou a atenção de moradores e trabalhadores da área, conhecida pelo intenso fluxo de veículos. De acordo com as primeiras informações, a vítima estava sentada no local quando foi surpreendida por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta.

Vestindo roupas escuras, os suspeitos agiram de forma rápida: o passageiro desceu do veículo, efetuou diversos disparos, pelo menos cinco, alguns deles na cabeça, e retornou à moto logo em seguida. A dupla fugiu imediatamente após a execução, sem deixar pistas evidentes.

Testemunhas relataram momentos de pânico durante a ação, que teria durado poucos segundos. A dinâmica do ataque levanta a hipótese de execução premeditada, embora, até o momento, as autoridades não tenham confirmado a motivação do homicídio.

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A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC), que buscará imagens de câmeras de segurança da região e possíveis testemunhas para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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