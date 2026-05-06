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HOMICÍDIO

Grande BH: criminosos cercam vítima e homem é executado na porta de casa

Vítima tentou fugir durante o ataque, mas morreu em lote vago próximo da residência dele em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/05/2026 08:04

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Viaturas da PM
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Um homem foi morto a tiros na porta de casa na noite dessa terça-feira (5/5), em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Montevidéu, no Bairro Padre Miguel. Ao chegarem ao local, os militares encontraram marcas de sangue na via pública. Seguindo os rastros, a equipe localizou a vítima caída em uma área de mata, já sem vida.

De acordo com relatos da esposa, o homem estava em casa e saiu dizendo que iria até um estúdio. Nesse momento, um Volkswagen Gol branco parou em frente à residência, impedindo que ele acessasse o próprio veículo.

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Ainda segundo a PM, dois suspeitos desceram do carro e efetuaram diversos disparos. Mesmo ferido, o homem tentou correr pela rua, mas caiu em um lote vago.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou uma perfuração na coxa direita. Com a vítima, foram encontrados R$ 900 em dinheiro.

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O corpo foi levado pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML). Até o momento, nenhum suspeito foi localizado, e o caso segue em investigação.

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