Árvore tomba em avenida e impede tráfego de ônibus em BH

Uma árvore tombou na Avenida Cabral, no bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (14/5), e atrapalha o trânsito de veículos grandes, caminhões e ônibus, que passam pela via no sentido Praça da Assembleia, no bairro Santo Agostinho, na mesma Região.

No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver a árvore tombada de uma ponta a outra da avenida, presa à fiação, enquanto carros de passeio passam por debaixo da árvore. A casa da moça que grava as imagens ficou tomada por folhas e galhos. O lado da avenida do tombamento do tronco está sem luz.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o corte do tronco e liberar a via completamente. A Cemig enviou uma equipe ao local e informou que 42 clientes ficaram sem luz em decorrência da queda do tronco. A companhia prevê que seja feito reestabelecimento ao longo da tarde desta quinta-feira.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos