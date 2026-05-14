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QUEDA DE ÁRVORE

Árvore tomba em avenida e impede tráfego de ônibus em BH

Tronco ficou preso na rede elétrica e impede o trânsito de veículos grandes no local

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
14/05/2026 11:35 - atualizado em 14/05/2026 11:35

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Queda de árvore atrapalha circulação de ônibus e caminhões na via sentido Praça da Assembleia
Queda de árvore atrapalha circulação de ônibus e caminhões na via sentido Praça da Assembleia crédito: Imagens Redes Sociais

Uma árvore tombou na Avenida Cabral, no bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (14/5), e atrapalha o trânsito de veículos grandes, caminhões e ônibus, que passam pela via no sentido Praça da Assembleia, no bairro Santo Agostinho, na mesma Região. 

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No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver a árvore tombada de uma ponta a outra da avenida, presa à fiação, enquanto carros de passeio passam por debaixo da árvore. A casa da moça que grava as imagens ficou tomada por folhas e galhos. O lado da avenida do tombamento do tronco está sem luz. 

 

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o corte do tronco e liberar a via completamente. A Cemig enviou uma equipe ao local e informou que 42 clientes ficaram sem luz em decorrência da queda do tronco. A companhia prevê que seja feito reestabelecimento ao longo da tarde desta quinta-feira. 

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 *Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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