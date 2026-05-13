Belo Horizonte volta a registrar chuvas, que podem chegar a 20 mm
Precipitações isoladas atingem bairros da capital mineira; Defesa Civil do Município emitiu comunicado de alerta à população
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Belo Horizonte volta a registrar chuva nesta quarta-feira (13/5). A Defesa Civil do Município emitiu um comunicado alertando para precipitações isoladas: segundo o órgão, até 8h desta quinta (14/5), os volumes acumulados podem chegar a 20 mm. Também há previsão de rajadas de vento, com velocidades em torno de 40 km/h.
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Já há registro de chuva em alguns bairros da capital mineira, a maioria na Região Centro-Sul, entre os quais o Funcionários. Até o momento, não há relatos de alagamentos ou de danos causados pelas precipitações.
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Recomendações
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.