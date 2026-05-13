Belo Horizonte volta a registrar chuvas, que podem chegar a 20 mm

Belo Horizonte volta a registrar chuva nesta quarta-feira (13/5). A Defesa Civil do Município emitiu um comunicado alertando para precipitações isoladas: segundo o órgão, até 8h desta quinta (14/5), os volumes acumulados podem chegar a 20 mm. Também há previsão de rajadas de vento, com velocidades em torno de 40 km/h.

Já há registro de chuva em alguns bairros da capital mineira, a maioria na Região Centro-Sul, entre os quais o Funcionários. Até o momento, não há relatos de alagamentos ou de danos causados pelas precipitações.

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