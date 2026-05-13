Entorno da Rodoviária de BH ganha mais luz e reforço na vigilância

A reformulação na iluminação da passarela que conecta a estação de metrô Lagoinha à rodoviária de Belo Horizonte, Avenida do Contorno e Praça Vaz de Mello, assim como o reforço na presença da Guarda Civil Municipal integram um pacote de intervenções que traz mais segurança para usuários e frequentadores do entorno do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, no Centro. Investimentos na limpeza da travessia também fazem parte da iniciativa.



Três novos projetores foram instalados nas proximidades da entrada do terminal rodoviário, e outras cinco luminárias estão sendo substituídas por outras mais potentes. Haverá ainda três novos postes no corredor compreendido entre a entrada do metrô e a estrutura metálica da passarela.



Quem trabalha ou transita pela área elogia as mudanças e pede mais. Por ora, mudanças foram feitas no lado da rodoviária.

A continuidade das ações na área inclui o redirecionamento dos projetores já instalados, para garantir melhor distribuição da iluminação, e a implantação de um novo poste com projetores nas proximidades da Rua Além Paraíba, com foco exatamente na outra extremidade da passarela. A Prefeitura de Belo Horizonte informa que as mudanças na iluminação pública têm priorizado, neste momento, áreas de grande circulação de pessoas.



A Guarda Municipal também intensificou sua presença no local, com o objetivo de prevenir e inibir furtos e roubos. Uma viatura tem sido mantida de prontidão na travessia, que é patrulhada por agentes da corporação.



As alterações tiveram início após visita do prefeito Álvaro Damião (União Brasil) à região. “A segurança para as pessoas que atravessam todos os dias essa passarela é uma necessidade e um compromisso nosso. Vamos deixar a passarela limpa e segura, para as pessoas se locomoverem sem tropeçarem em lixo jogado pelos cantos nem caminharem com medo de serem roubadas”, afirmou.



ELOGIOS

Para o barbeiro Adriano Henrique Carmo Rezende, que trabalha no Salão Assis, na Rua Saturnino Braga, em frente à passarela, as mudanças agradam. Segundo ele, os novos postes clarearam a travessia, e a expectativa é que o fim da passarela no ponto oposto ao da barbearia, no sentido metrô, também ganhe iluminação.



GUARDA MUNICIPAL

A auxiliar de cozinha Polliana Moutinho, de 23 anos, passa cotidianamente pela passarela da rodoviária. “Essa iluminação está boa”, diz. A equipe de reportagem foi até o local no entardecer e no período da noite de segunda-feira e constatou que havia guardas na passarela naqueles horários. Não havia pessoas em situação de rua nem vendedores ambulantes na via.



À tarde, a equipe do Estado de Minas presenciou também um carro e duas motos da Polícia Militar que faziam rondas no entorno da rodoviária. Em determinado momento, os agentes abordaram um homem que circulava pela via e chegaram a usar uma arma de choque.



Daniel Silva Cezarino, de 29 anos, é dono de uma banca nas imediações da passarela. Ele destacou que a instalação da base da Guarda Civil Municipal e a nova iluminação têm trazido mais segurança para a área. Ele lembra que muitos turistas circulam pelo local e diz que as bases garantem a segurança de quem chega a Belo Horizonte. Agora também espera pela instalação de postes de luz no outro lado da travessia.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Rachel Botelho