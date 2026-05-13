Entorno da Rodoviária de BH ganha mais luz e reforço na vigilância
Guarda Municipal intensifica presença na passarela que liga rodoviária à Estação Lagoinha. Estrutura teve iluminação reformulada e investimento em limpeza
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A reformulação na iluminação da passarela que conecta a estação de metrô Lagoinha à rodoviária de Belo Horizonte, Avenida do Contorno e Praça Vaz de Mello, assim como o reforço na presença da Guarda Civil Municipal integram um pacote de intervenções que traz mais segurança para usuários e frequentadores do entorno do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, no Centro. Investimentos na limpeza da travessia também fazem parte da iniciativa.
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Três novos projetores foram instalados nas proximidades da entrada do terminal rodoviário, e outras cinco luminárias estão sendo substituídas por outras mais potentes. Haverá ainda três novos postes no corredor compreendido entre a entrada do metrô e a estrutura metálica da passarela.
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Quem trabalha ou transita pela área elogia as mudanças e pede mais. Por ora, mudanças foram feitas no lado da rodoviária.
A continuidade das ações na área inclui o redirecionamento dos projetores já instalados, para garantir melhor distribuição da iluminação, e a implantação de um novo poste com projetores nas proximidades da Rua Além Paraíba, com foco exatamente na outra extremidade da passarela. A Prefeitura de Belo Horizonte informa que as mudanças na iluminação pública têm priorizado, neste momento, áreas de grande circulação de pessoas.
A Guarda Municipal também intensificou sua presença no local, com o objetivo de prevenir e inibir furtos e roubos. Uma viatura tem sido mantida de prontidão na travessia, que é patrulhada por agentes da corporação.
As alterações tiveram início após visita do prefeito Álvaro Damião (União Brasil) à região. “A segurança para as pessoas que atravessam todos os dias essa passarela é uma necessidade e um compromisso nosso. Vamos deixar a passarela limpa e segura, para as pessoas se locomoverem sem tropeçarem em lixo jogado pelos cantos nem caminharem com medo de serem roubadas”, afirmou.
ELOGIOS
Para o barbeiro Adriano Henrique Carmo Rezende, que trabalha no Salão Assis, na Rua Saturnino Braga, em frente à passarela, as mudanças agradam. Segundo ele, os novos postes clarearam a travessia, e a expectativa é que o fim da passarela no ponto oposto ao da barbearia, no sentido metrô, também ganhe iluminação.
GUARDA MUNICIPAL
A auxiliar de cozinha Polliana Moutinho, de 23 anos, passa cotidianamente pela passarela da rodoviária. “Essa iluminação está boa”, diz. A equipe de reportagem foi até o local no entardecer e no período da noite de segunda-feira e constatou que havia guardas na passarela naqueles horários. Não havia pessoas em situação de rua nem vendedores ambulantes na via.
À tarde, a equipe do Estado de Minas presenciou também um carro e duas motos da Polícia Militar que faziam rondas no entorno da rodoviária. Em determinado momento, os agentes abordaram um homem que circulava pela via e chegaram a usar uma arma de choque.
Daniel Silva Cezarino, de 29 anos, é dono de uma banca nas imediações da passarela. Ele destacou que a instalação da base da Guarda Civil Municipal e a nova iluminação têm trazido mais segurança para a área. Ele lembra que muitos turistas circulam pelo local e diz que as bases garantem a segurança de quem chega a Belo Horizonte. Agora também espera pela instalação de postes de luz no outro lado da travessia.
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*Estagiário sob supervisão da subeditora Rachel Botelho