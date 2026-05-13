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ACIDENTE NA CAPITAL

BH: batida seguida de capotamento deixa 3 pessoas feridas nesta quarta (13)

Acidente no bairro Serra Verde mobilizou bombeiros e deixa trânsito congestionado

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/05/2026 08:58

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As três vítimas receberam atendimento no local e, segundo a PM, estavam em estado estável
As três vítimas receberam atendimento no local e, segundo a PM, estavam em estado estável crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma colisão entre automóveis seguida de capotamento deixou três pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (13/5), no Bairro Serra Verde, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente aconteceu na Rua Guido Leão, na altura do número 510.

As equipes foram acionadas para atender vítimas da batida, que terminou com um dos veículos capotado.

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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 7h50. Informações repassadas por testemunhas indicam que uma mulher que estava com um bebê no colo foi atingida pelo veículo branco envolvido no acidente.

As três vítimas receberam atendimento no local e, segundo a PM, estavam em estado estável. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia.

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O acidente provocou congestionamento na região. A recomendação é que motoristas utilizem aplicativos de navegação e busquem rotas alternativas.

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