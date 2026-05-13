Assine
overlay
Início Gerais
ESPETÁCULO NATURAL

Serra do Curral: entenda a "cachoeira de nuvens" no céu de BH

Fenômeno de nevoeiro cobriu a cadeia de montanhas, o que dava a impressão de que o céu escorria sobre a serra

Publicidade
Carregando...
Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
13/05/2026 17:52 - atualizado em 13/05/2026 17:53

compartilhe

SIGA
×
Cachoeira de nuvem sobre a Serra do Curral
Cachoeira de nuvem sobre a Serra do Curral crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Belo Horizonte amanheceu nesta quarta-feira (13/5) com um espetáculo natural que chamou a atenção de quem observou a Serra do Curral: uma “cachoeira de nuvens” cobrindo a cadeia de montanhas, o que dava a impressão de que o céu escorria sobre a serra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Lizandro Gemiacki, explica que o fenômeno é classificado como nevoeiro e costuma ocorrer com mais frequência em dias mais frios, quando a combinação de umidade elevada e ventos fracos favorece a formação de nuvens baixas sobre áreas elevadas. Logo após o início da manhã, essas nuvens tendem a se dissipar com o aumento da temperatura.

Leia Mais

“O processo acontece quando o vento encontra a cadeia de montanhas e é forçado a subir. Nesse movimento, o ar se resfria gradualmente, já que a temperatura diminui com a altitude. Ao atingir níveis mais altos e úmidos, ele chega à saturação, formando as nuvens que parecem “escorrer” sobre a serra,” explica.

Na capital mineira, os termômetros registraram mínima de 16°C, com sensação térmica de 8,3°C por volta das 3h na Região Oeste da cidade, segundo a Defesa Civil municipal.

O fenômeno não é inédito em BH. Em junho de 2024, um registro feito por Lizandro mostra a “cachoeira de nuvens” sobre a Serra do Curral, repetindo o espetáculo natural observado nesta quarta-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck 

Tópicos relacionados:

bh fenomeno-natural serra-do-cipo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay