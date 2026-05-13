Serra do Curral: entenda a "cachoeira de nuvens" no céu de BH
Fenômeno de nevoeiro cobriu a cadeia de montanhas, o que dava a impressão de que o céu escorria sobre a serra
Belo Horizonte amanheceu nesta quarta-feira (13/5) com um espetáculo natural que chamou a atenção de quem observou a Serra do Curral: uma “cachoeira de nuvens” cobrindo a cadeia de montanhas, o que dava a impressão de que o céu escorria sobre a serra.
O meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Lizandro Gemiacki, explica que o fenômeno é classificado como nevoeiro e costuma ocorrer com mais frequência em dias mais frios, quando a combinação de umidade elevada e ventos fracos favorece a formação de nuvens baixas sobre áreas elevadas. Logo após o início da manhã, essas nuvens tendem a se dissipar com o aumento da temperatura.
“O processo acontece quando o vento encontra a cadeia de montanhas e é forçado a subir. Nesse movimento, o ar se resfria gradualmente, já que a temperatura diminui com a altitude. Ao atingir níveis mais altos e úmidos, ele chega à saturação, formando as nuvens que parecem “escorrer” sobre a serra,” explica.
Na capital mineira, os termômetros registraram mínima de 16°C, com sensação térmica de 8,3°C por volta das 3h na Região Oeste da cidade, segundo a Defesa Civil municipal.
O fenômeno não é inédito em BH. Em junho de 2024, um registro feito por Lizandro mostra a “cachoeira de nuvens” sobre a Serra do Curral, repetindo o espetáculo natural observado nesta quarta-feira.
*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck