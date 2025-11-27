Raios no Brasil: 5 mitos e verdades sobre o fenômeno natural
Cobrir espelhos durante a tempestade adianta? É perigoso usar o celular? Tire suas dúvidas e aprenda a se proteger da forma correta.
O Brasil é o país com maior incidência de raios no mundo, registrando cerca de 77,8 milhões de descargas elétricas que atingem o solo todos os anos. Com a chegada das tempestades, principalmente durante o verão, velhos mitos e dúvidas sobre como se proteger ressurgem. A cidade de São José dos Campos (SP), inclusive, abriga o Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), um centro de referência no estudo do fenômeno.
As tempestades e raios podem representar grandes perigos para a população caso não sejam seguidas medidas de proteção e segurança. De acordo com Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), um raio, além de matar, pode causar queimaduras e danos ao coração, pulmões, sistema nervoso central e outras partes do corpo, através de aquecimento e uma variedade de reações eletroquímicas.
Diante de tanta informação e crenças populares, fica difícil saber o que é realmente perigoso. Anualmente, o fenômeno provoca cerca de 110 mortes no Brasil, o que reforça a importância de entender o que é fato e o que é ficção para garantir a segurança de todos. Por isso, esclarecemos os principais mitos e verdades sobre os raios.
5 mitos e verdades sobre os raios
1. Usar o celular na tempestade atrai raios?
Mito. A chance de um raio ser atraído por um celular é praticamente nula. A quantidade de metal no aparelho é muito pequena para influenciar a trajetória de uma descarga elétrica. O verdadeiro perigo está em usar o celular em áreas abertas e expostas, como campos de futebol ou praias, durante uma tempestade. Dentro de casa, o uso é seguro.
2. Cobrir espelhos evita que eles atraiam raios?
Mito. Essa é uma crença antiga, da época em que os espelhos eram fabricados com grandes placas de metal em sua composição. Atualmente, os espelhos modernos não possuem material condutor suficiente para representar um risco. Portanto, não há necessidade de cobri-los durante uma tempestade de raios.
3. Dentro de um carro, estou protegido pelos pneus de borracha?
Verdade em parte. Você está seguro dentro de um carro, mas não por causa dos pneus. A proteção vem da carroceria metálica do veículo (o que exclui modelos conversíveis ou de fibra de vidro), que funciona como uma "Gaiola de Faraday". Se um raio atingir o carro, a eletricidade se espalhará pela lataria e será descarregada no solo, mantendo os ocupantes em segurança. É importante manter as janelas fechadas e não tocar nas partes metálicas.
4. Um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar?
Mito. Esta é uma das crenças mais populares e está completamente errada. Raios podem, sim, cair várias vezes no mesmo local, especialmente em pontos altos e proeminentes. O monumento do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, por exemplo, é atingido por raios diversas vezes ao ano, principalmente durante a temporada de tempestades, assim como para-raios de prédios altos.
5. Ficar dentro de casa é 100% seguro?
Mito. Embora seja o local mais seguro, ainda existem alguns riscos. A descarga elétrica de um raio pode percorrer a rede elétrica, a tubulação de água e as linhas telefônicas. Por isso, durante tempestades fortes, evite usar telefones com fio, equipamentos eletrônicos ligados na tomada, tomar banho, lavar louça e ficar próximo a janelas ou portas metálicas.
O que não fazer durante uma tempestade?
- Continuar jogando futebol ou permanecer no campo
- Caminhar em áreas descampadas
- Subir em locais altos como telhados, terraços e montanhas
- Ficar próximo a varal de metal, antena ou portão de ferro
- Ficar dentro em praias ou piscinas
- Caminhar às margens da água ou faixa de areia, calçadão, beira de rio e piscina
- Pescar
- Ficar próximo à embarcações atracadas
- Utilizar equipamentos elétricos ligados à rede elétrica ou ficar perto de tomadas
- Falar ao telefone com fio ou utilizar celular conectado ao carregador
- Tomar banho em chuveiro elétrico
- Ficar próximo a janelas e portas metálicas
- Ficar próximo à rede hidráulica (torneiras e canos)
Quais são os locais seguros para abrigo durante uma tempestade?
- Entrar em um veículo não conversível e fechar as portas e vidros e evitar contato com a lataria
- Entrar em moradias ou prédios, mantendo distância das redes elétricas, telefônicas e hidráulicas, de portas e janelas metálicas
- Entrar em abrigos subterrâneos como metrôs ou túneis
