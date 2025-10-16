Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Raios podem isentar companhias aéreas de compensação, diz tribunal da UE

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/10/2025 11:14

compartilhe

SIGA

O máximo tribunal da União Europeia decidiu nesta quinta-feira (16) que o impacto de um raio em um avião pode ser considerado uma "circunstância extraordinária", o que poderia isentar as companhias aéreas de pagar compensações por atrasos prolongados ou cancelamentos.

O caso foi encaminhado por um tribunal austríaco ao Tribunal de Justiça da União Europeia, após um passageiro solicitar uma indenização à Austrian Airlines.

O viajante chegou com mais de sete horas de atraso à Áustria vindo da Romênia, depois que o avião em que deveria viajar foi atingido por um raio e teve que ser substituído.

"O impacto de um raio constitui uma circunstância extraordinária que pode liberar a companhia aérea da obrigação de pagar compensação (...) quando resulta em inspeções de segurança obrigatórias", afirmou o tribunal em um comunicado.

No entanto, indicou que cabe ao tribunal austríaco avaliar se a companhia aérea adotou "todas as medidas razoáveis" para evitar tal circunstância.

bg-jza/lth/meb/sag/dd/yr

Tópicos relacionados:

austria aviacao tribunal turismo ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay