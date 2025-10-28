Assine
overlay
Início Cultura

Espetáculo sobre Tarsila do Amaral estrelado por Cláudia Raia vai ao Nordeste

‘Tarsila, a brasileira’ prepara apresentações em duas capitais nordestinas

Publicidade
Carregando...
JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
28/10/2025 15:07

compartilhe

SIGA
x
Espetáculo sobre Tarsila do Amaral estrelado por Cláudia Raia vai ao Nordeste
Espetáculo sobre Tarsila do Amaral estrelado por Cláudia Raia vai ao Nordeste crédito: Platobr Cultura

Além de novas temporadas em São Paulo e Rio de Janeiro, como mostrou a coluna, o musical “Tarsila, a brasileira”, produzido e estrelado por Claudia Raia, também planeja apresentações em Salvador e no Recife.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Assistido por mais de 140 mil pessoas em sua temporada de estreia, em 2024, o espetáculo deve levar oito encenações às duas capitais nordestinas, sendo quatro em cada uma. O projeto está em fase de captação de recursos. 

Com texto de Anna Toledo, “Tarsila, a brasileira” conta a trajetória de Tarsila do Amaral a partir da chegada dela de Paris a São Paulo, em 1922, e seu encontro com os modernistas, que deu origem ao “Grupo dos cinco”: Tarsila, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Picchia.

O romance da artista com Oswald, a vida entre Brasil e França e as revoluções estéticas que levaram ao Movimento Antropofágico e à criação do Abaporu também estão no espetáculo.

O musical em que interpreta Tarsila do Amaral marcou o retorno de Claudia Raia aos palcos após um intervalo de dois anos de pausa, em razão do nascimento de seu filho Luca.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay