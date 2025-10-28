Espetáculo sobre Tarsila do Amaral estrelado por Cláudia Raia vai ao Nordeste

Além de novas temporadas em São Paulo e Rio de Janeiro, como mostrou a coluna, o musical “Tarsila, a brasileira”, produzido e estrelado por Claudia Raia, também planeja apresentações em Salvador e no Recife.

Assistido por mais de 140 mil pessoas em sua temporada de estreia, em 2024, o espetáculo deve levar oito encenações às duas capitais nordestinas, sendo quatro em cada uma. O projeto está em fase de captação de recursos.

Com texto de Anna Toledo, “Tarsila, a brasileira” conta a trajetória de Tarsila do Amaral a partir da chegada dela de Paris a São Paulo, em 1922, e seu encontro com os modernistas, que deu origem ao “Grupo dos cinco”: Tarsila, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Picchia.

O romance da artista com Oswald, a vida entre Brasil e França e as revoluções estéticas que levaram ao Movimento Antropofágico e à criação do Abaporu também estão no espetáculo.

O musical em que interpreta Tarsila do Amaral marcou o retorno de Claudia Raia aos palcos após um intervalo de dois anos de pausa, em razão do nascimento de seu filho Luca.